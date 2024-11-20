СМИ: Украина впервые ударила по России британскими ракетами Storm Shadow

«Вооруженные силы Украины впервые запустили британские крылатые ракеты по военным объектам на территории России, сообщил западный чиновник, знакомый с ситуацией», - сообщил Bloomberg днем 20 ноября.

Удары с использованием ракет Storm Shadow были одобрены в ответ на развертывание Россией северокорейских войск в войне против Украины. Этот шаг Москвы правительство Великобритании расценило как эскалацию конфликта, отметил собеседник Bloomberg.

Место удара в публикации не приводится. До сообщения об ударе британскими ракетами The Times сообщила, что США сняли ограничения на удары британскими ракетами по территории России.

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По данным независимых аналитиков удар ракетами Storm Shadow пришелся по бывшему санаторию советской партийной номенклатуры в Курской области, где есть укрепленные бомбоубежища.

«ВСУ обстреляли 14 ракетами Шторм Шедоу, усадьбу князей Барятинских в Марьино, Рыльском районе Курской области. Когда-то это был крупный санаторий аппарата ЦК КПСС, потом Управления делами президента. С 2021 года он официально закрыт на реконструкцию, однако судя по видео с места событий - активно продолжает функционировать и по тому же видео, там явно есть военные», - отмечает ассоциированный научный сотрудник центра по изучению Восточной Европы при Бременском Университете Николай Митрохин.