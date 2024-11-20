ВСУ впервые ударили по России британскими крылатыми ракетами, сообщает Bloomberg. Накануне сообщалось об ударе американскими ATACMS.
СМИ: Украина впервые ударила по России британскими ракетами Storm Shadow
«Вооруженные силы Украины впервые запустили британские крылатые ракеты по военным объектам на территории России, сообщил западный чиновник, знакомый с ситуацией», - сообщил Bloomberg днем 20 ноября.
Удары с использованием ракет Storm Shadow были одобрены в ответ на развертывание Россией северокорейских войск в войне против Украины. Этот шаг Москвы правительство Великобритании расценило как эскалацию конфликта, отметил собеседник Bloomberg.
Место удара в публикации не приводится. До сообщения об ударе британскими ракетами The Times сообщила, что США сняли ограничения на удары британскими ракетами по территории России.
По данным независимых аналитиков удар ракетами Storm Shadow пришелся по бывшему санаторию советской партийной номенклатуры в Курской области, где есть укрепленные бомбоубежища.
«ВСУ обстреляли 14 ракетами Шторм Шедоу, усадьбу князей Барятинских в Марьино, Рыльском районе Курской области. Когда-то это был крупный санаторий аппарата ЦК КПСС, потом Управления делами президента. С 2021 года он официально закрыт на реконструкцию, однако судя по видео с места событий - активно продолжает функционировать и по тому же видео, там явно есть военные», - отмечает ассоциированный научный сотрудник центра по изучению Восточной Европы при Бременском Университете Николай Митрохин.
«ВСУ уже его обстреливали Хаймерсами 11 октября и нанесли разрушения историческим зданиям, но не помогло. Могу предположить, что там в бомбоубежищах советского времени сидит оперативный штаб группировки на курском направлении (например, армейского уровня), а прекрывают их какие-то С-400, а то и С-500, которые и стали целью ударов», - пишет эксперт в своем Telegram-канале.
Накануне стало известно, что Украина использовала для удара по военным объектам на территории РФ американские ракеты ATACMS. По данным Reuters украинская армия выпустила восемь ракет ATACMS, из которых были перехвачены только две. Минобороны РФ утверждало, что были сбиты пять ракет ATACMS, а одна была «повреждена».
«Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть длинные [крылатые ракеты] "Нептуны", и не один, и теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать», - ответил 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский на вопрос журналистов об ударе ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области.
Минобороны РФ подтверждало, что атаки подвергся военный объект в Брянской области.
Массированные ракетные удары России по Украине происходят каждую ночь.
Накануне Путин утвердил новую доктрину использования ядерного оружия. Основанием для применения Россией ядерного оружия может стать «агрессия против РФ и ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированная воздушная атака неядерными средствами, включая беспилотники.
20 ноября в Киеве после внезапного прекращения работы посольства США закрылись посольства Испании, Италии и Греции.
Об изменения в работе посольства Эстонии не сообщалось.