Главными событиями уходящей недели стало объявление прокураторой личности организатора атаки на автомобиль главы МВД Эстонии, выбор нового названия для пушкинской школы в Тарту, а также неудачное падение на скользкой улице политика Катри Райк.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Раскрытие имени организатора нападения на машину министра, новое название для пушкинской школы, травма Катри Райк
Раскрытие обстоятельств повреждения машины министра
В четверг, 5 декабря, прокуратура проинформировала, кто стоял за организацией атаки на машину министра внутренних дел Эстонии.
До общественности была доведена информация о том, что еще весной уходящего года Харьюский уездный суд признал Аллана Хантсома виновным в организации повреждения автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главного редактора русскоязычной редакции новостного портала Delfi Андрея Шумакова. Хантсом действовал по заданию российских спецслужб.
В уголовном деле, возбужденном в прошлом году, Департамент полиции безопасности под руководством Государственной прокуратуры установил личность 11 человек, которые были связаны с повреждением автомашин министра внутренних дел и журналиста, а также с осквернением памятников.
Согласно обвинению, с повреждением автомашин Ляэнеметса и Шумакова связаны по крайней мере девять человек, из них семь человек суд признал виновными. Два человека находятся в Российской Федерации, они объявлены в международный розыск.
В суде было доказано, что Аллан Хантсом установил отношения с людьми, действовавшими в интересах и по заданию Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ), и с октября 2023 года планировал и подготавливал противоимущественные нападения. Для организации повреждения автомашин министра внутренних дел и журналиста Аллан Хантсом обратился к Андрею Коломайнену. Коломайнен привлек человека, который, в цепочке организации нападений, вышел на следующего. Он, в свою очередь, привлек в эту цепочку еще двух человек, которые нашли исполнителя нападения.
Переименование пушкинской школы
Во вторник стало известно, что Тартуская школа имени Александра Пушкина с 2025 года будет называться Тартуской школой Йогентага (Jogentaga) - это название, связанное с историей региона, жюри выбрало по результатам открытого конкурса, на который поступило около 300 предложений.
В жюри входили представители Тартуской горуправы, попечительского совета школы, учителей, учащихся и руководства.
«Тартуская школа Йогентага - это редкое и особенное название, которое отражает красоту староэстонского языка и подчеркивает историю и культуру региона», - поясняет директор школы Алина Бразюлене.
По ее словам, название Йогентага исторически относится к ландшафту за рекой Эмайыги, связывая расположение школы с география города.
Как отмечает вице-мэр Тарту Леммит Каплински, новым названием школа ставит точку в процессе перехода на эстоноязычное образование, который начался в Тарту в 2022 году.
Название Йогентага происходит от древнего небольшого графства, которое впервые упоминается в «Хрониках Ливонии» Генриха в 1220 году.
Неприятный инцидент с Катри Райк
В четверг, 5 декабря, стало известно, что бывший мэр Нарвы Катри Райк поскользнулась на улице и так сильно ударилась, что ей пришлось обратиться в больницу. В своем посте в социальных сетях она искренне поблагодарила Нарвскую больницу.
Член Нарвского городского собрания Катри Райк поделилась в Facebook фотографией, на которой видно, что у нее на шее надет воротник Шанца.
«Если человек сам не останавливается... Улицы (и политика) в Нарве скользкие и опасные, - пишет Райк и благодарит больницу. - Спасибо Нарвской больнице. Все были настолько отзывчивыми, что я не могла сдержать слез. И пациенты тоже».
Райк надеется, что носить воротник Шанца ей придется всего несколько дней. «Улицы Нарвы действительно очень скользкие», - подчеркнула она в разговоре с Elu24.
Открытие нового социального центра в Ласнамяэ
В среду в Таллинне состоялось открытие нового здания социального центра Ласнамяэ по адресу Киллустику, 16, которое отвечает современным требованиям для предоставления целевой группе лучших условий.
При проектировании и строительстве были учтены современные принципы социальной поддержки и энергоэффективности.
По словам мэра столицы Евгения Осиновского, для Таллинна важно улучшение качества социальных услуг. «Разумеется, одной из ключевых составляющих качественной услуги является современное здание, которым теперь располагает социальный центр Ласнамяэ. В то же время важно развивать услуги, ориентированные на пожилых людей. Уже в следующем году мы запускаем новую инициативу, предлагая бесплатные спортивные занятия под руководством тренеров. Это не только поможет людям старшего поколения поддерживать физическую форму, но и откроет больше возможностей для их социального взаимодействия», - отметил Осиновский.
Вице-мэр Вильяр Яаму подчеркнул, что Таллинн продолжает делать значительные инвестиции, фокусируясь не только на школах и детских садах, но и на зданиях социальной сферы. «Наша цель - предоставлять жителям Таллинна качественные услуги и создать современную и доступную городскую среду. Новое здание социального центра в Ласнамяэ предлагает современные условия, которые способствуют повышению качества жизни пожилых людей и поддержке семей с детьми», - отметил Яаму.
Старое здание было снесено, и на его месте построен новый двухэтажный дом.
Eesti Gaas меняет название
В четверг стало известно, что Eesti Gaas - крупнейшая основанная на частном капитале энергетическая компания балтийско-финского региона - будет использовать в Эстонии бренд Elenger, как уже она делает на рынках Финляндии, Польши, Латвии, Литвы и Германии. Новым названием компании станет AS Elenger Grupp.
«Наше предприятие давно уже не только "Eesti", и не исключительно "gaas". Мы стали международной энергетической компанией с широким портфелем продуктов. Фигурально выражаясь, сейчас мы действуем на территории от полярного круга до границ Германии, а основная часть наших доходов образуется за рубежом, где находится и большая часть наших активов. Наряду с продажей энергии мы производим солнечную энергию и биогаз, а также управляем инфраструктурой распределительной сети», - пояснил необходимость изменений возглавляющий компанию Маргус Каазик.