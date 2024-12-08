НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Раскрытие имени организатора нападения на машину министра, новое название для пушкинской школы, травма Катри Райк

Раскрытие обстоятельств повреждения машины министра

В четверг, 5 декабря, прокуратура проинформировала, кто стоял за организацией атаки на машину министра внутренних дел Эстонии.

До общественности была доведена информация о том, что еще весной уходящего года Харьюский уездный суд признал Аллана Хантсома виновным в организации повреждения автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главного редактора русскоязычной редакции новостного портала Delfi Андрея Шумакова. Хантсом действовал по заданию российских спецслужб.

Аллан Хантсом на судебном заседании. Фото: Kaitsepolitseiamet

В уголовном деле, возбужденном в прошлом году, Департамент полиции безопасности под руководством Государственной прокуратуры установил личность 11 человек, которые были связаны с повреждением автомашин министра внутренних дел и журналиста, а также с осквернением памятников.

Согласно обвинению, с повреждением автомашин Ляэнеметса и Шумакова связаны по крайней мере девять человек, из них семь человек суд признал виновными. Два человека находятся в Российской Федерации, они объявлены в международный розыск.