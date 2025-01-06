Украинские дроны не залетали в воздушное пространство Эстонии перед атакой на российский порт Усть-Луга

Атака беспилотников, с которой в субботу столкнулась граничащая с Эстонией Ленинградская область России, не затрагивала воздушное пространство Эстонии.

«С большой вероятностью эта операция началась из Киевской области и двигалась дальше, избегая больших городов и критической инфраструктуры, достигнув Ленинградской области. Таким образом ударные беспилотники самолетного типа могут достигать различных целей. Они точно не летели по прямой, для этого были выбраны разные маршруты путем регулировки изгибов и высот», - заявил координатор подразделения беспилотных летательных аппаратов Сил обороны Эстонии Айвар Ханниотти.

По заверению Эстонского центра воздушных операций, Украина не использовала воздушное пространство Эстонии для атаки дронами, как и российская противовоздушная оборона, уточняет ERR.

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По неподтвержденным данным, в результате атаки 4 января в Усть-Луге был поврежден газовый терминал компании «Новатэк». Этот же порт был атакован дронами ровно год назад.

В ночь на 21 января 2024 года беспилотник атаковал газовый терминал, что привело к многочасовому пожару, а иностранные танкеры, которые загружаются там российскими углеводородами, были вынуждены отходить в море.

После удара беспилотников по Усть-Луге в январе 2024 года в Псковской и Ленинградской областях на вышки сотовой связи было установлено военное оборудование.

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Год назад после пролета беспилотников незамеченными через всю Псковскую область, в этом регионе РФ отключали мобильный интернет.