О том, что дроны, атаковавшие 4 января терминалы порта Усть-Луга, не входили в воздушное пространство Эстонии, заявил координатор подразделения беспилотных летательных аппаратов Сил обороны Эстонии Айвар Ханниотти. Его цитирует ERR.
Украинские дроны не залетали в воздушное пространство Эстонии перед атакой на российский порт Усть-Луга
Атака беспилотников, с которой в субботу столкнулась граничащая с Эстонией Ленинградская область России, не затрагивала воздушное пространство Эстонии.
«С большой вероятностью эта операция началась из Киевской области и двигалась дальше, избегая больших городов и критической инфраструктуры, достигнув Ленинградской области. Таким образом ударные беспилотники самолетного типа могут достигать различных целей. Они точно не летели по прямой, для этого были выбраны разные маршруты путем регулировки изгибов и высот», - заявил координатор подразделения беспилотных летательных аппаратов Сил обороны Эстонии Айвар Ханниотти.
По заверению Эстонского центра воздушных операций, Украина не использовала воздушное пространство Эстонии для атаки дронами, как и российская противовоздушная оборона, уточняет ERR.
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По неподтвержденным данным, в результате атаки 4 января в Усть-Луге был поврежден газовый терминал компании «Новатэк». Этот же порт был атакован дронами ровно год назад.
В ночь на 21 января 2024 года беспилотник атаковал газовый терминал, что привело к многочасовому пожару, а иностранные танкеры, которые загружаются там российскими углеводородами, были вынуждены отходить в море.
После удара беспилотников по Усть-Луге в январе 2024 года в Псковской и Ленинградской областях на вышки сотовой связи было установлено военное оборудование.
Год назад после пролета беспилотников незамеченными через всю Псковскую область, в этом регионе РФ отключали мобильный интернет.
Через несколько недель в Эстонии начали фиксировать проблемы со спутниковой навигацией, которые в 2024 году регулярно мешали и гражданской, и военной авиации.
После новой атаки дронов на Усть-Лугу губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к местным жителям с просьбой дать возможность «выспаться».
«С 10:00 утра 2 января действует запрет на использование пиротехнических изделий - салютов и фейерверков! Исключение составляют только хлопушки и бенгальские огни», - обратился Ведерников к жителям Псковской области, но не к войскам ПВО.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко после удара по Усть-Луге опубликовал запись взрыва одного из беспилотников.
«Во-первых - это логистический хаб для обхода санкций. Усть-Луга стала одной из основных точек экспорта российской нефти, газа, угля и других ресурсов после введения западных санкций. Доходы от экспорта для финансирования войны. Во-вторых, он помогает осуществлять милитаризацию Балтийского региона, а также является местом, куда прибывает и откуда уходит теневой флот. Порт расположен в стратегически важной точке Балтийского моря, что позволяет РФ обеспечивать военно-морское присутствие в регионе, включая грузы для военных нужд», - цитирует «Радио Свобода» слова Коваленко после атаки.
Усть-Луга - один из главных портов РФ, откуда продолжается экспорт российских углеводородов и других материалов, которые приносят валюту в российский бюджет.
В 2023 и 2024 годах суда, которые заходили в российские порты на Балтике, были замечены на месте повреждения газопровода Balticconnector и энергокабеля Estlink 2.
О том, почему россияне не могут справиться с ударными беспилотниками, которые научились летать на расстояние больше 1000 километров, после атаки на Усть-Лугу нам подробно рассказал основатель проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.
«Закрыть все известные маршруты невозможно. Главная причина - дефицит нужных комплексов противовоздушной обороны и высота полета. Чтобы закрыть все границы, нужно на порядки больше систем ПВО, чем требовалось бы, если бы беспилотники летали высоко. То есть такие комплексы ПВО нужно ставить буквально у каждого объекта, что нереализуемо физически», - в частности, сказал Левиев о вероятности нейтрализации угрозы прилетов ударных беспилотников по военным и крупным инфраструктурным объектам РФ в соседних с Эстонией регионах России.
Эксперт уверен, что Россия не будет пытаться перехватывать украинские дроны-камикадзе, которые летают рядом с Эстонией, чтобы перенаправлять их через границу на территорию стран НАТО.
«Я абсолютно уверен, что никто не будет заморачиваться над тем, чтобы перехватывать беспилотники, чтобы перенаправлять их в Эстонию. Если однажды такой беспилотник и прилетит в Эстонию, то не потому, что Россия его туда направит, а потому, что случится механическая неисправность. Или глушилка так подавит сигнал, что алгоритмы беспилотника уведут его вбок. Слишком накладно создавать такие системы. Эффект от этих трат будет минимальным», - говорил Руслан Левиев в интервью Rus.Postimees после первого успешного удара по Усть-Луге.
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