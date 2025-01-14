Военно-морские силы Германии займутся защитой подводной инфраструктуры на Балтике

​«Произошли инциденты, и мы должны исходить из того, что они являются частью гибридной стратегии, направленной на угрозу европейским странам. Поэтому важно, что мы здесь собрались, чтобы обсудить, как мы можем совместными усилиями обеспечить больше безопасности в Балтийском море», - заявил Олаф Щольц 14 января в Хельсинки на саммите НАТО, который был организован после очередных попыток диверсий на подводной инфраструктуре Балтики. Заявления канцлера Германии транслировал Welt.

«Мы сегодня обсуждаем, как нам удастся координировать действия, как мы можем совместно устанавливать наблюдение и как мы можем углубить юридические меры, которые мы можем предпринять, если увидим, что суда угрожают безопасности. Я считаю, что это очень серьезный вопрос», - отметил лидер ФРГ.

Олаф Шольц во время последней личной встречи с Путиным, Кремль, 15 февраля 2022 года. Фото: Scanpix

Шольц заявил, что «Германия примет участие в усилении наблюдения своими силами».

«Само собой разумеется, что мы беспокоимся о безопасности в Балтийском море, в том числе задействуя германские корабли», - уточнил Шольц.

«Мы будем конкретно обсуждать, что это означает в свете российской активности, которая, как кажется, стоит за всеми этими событиями, и которую мы должны воспринимать очень, очень серьезно. Такие вещи не должны восприниматься легкомысленно», - сказал канцлер ФРГ.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что новая миссия альянса Baltic Sentry («Балтийский страж») будет включать в себя различные средства, в том числе фрегаты и морские патрульные самолеты.

На этом фоне сегодня стало известно, что китайское судно, которое подозревается в разрушении двух кабелей на дне Балтики в ноябре 2024 года, может быть причастно к попытке повреждения энергокабеля NordBalt.

25 декабря был разрушен кабель Estlink 2, который связывает Эстонию и Финляндию.

Для защиты от подобных диверсий необходимости полностью закрыть границы с Россией, на прошлой неделе заявил Rus.Postimees председатель фракции «Отечество», член Конституционной комиссии Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер.

13 января «Отечество» внесла в Рийгикогу законопроект о полном закрытии восточной границы.

Фракции Рийгикогу ранее подробно рассказали Rus.Postimees, как они видят минимизацию рисков новых диверсий в Балтийском море. Читайте материал - «Когда перекроют судоходство России?»