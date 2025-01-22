Очереди из лиц, стремящихся в Россию, перед погранпереходом на границе в Нарве были связаны с отпусками и праздниками. Сейчас очередей нет, сообщила Rus.ERR таможенный инспектор Нарвского погранпункта.
Очереди на границе в Нарве закончились, увеличения сотрудников погранпункта не планируется
«Очередь была временным явлением, когда к границе приезжал автобус с пассажирами. Они выходили на улицу и ждали какое-то время, когда будет осуществлен полный таможенный контроль, - сказала ведущий таможенный инспектор Нарвского погранпункта Татьяна Забалуева в веб-передаче ERR «Прямой эфир из Дома новостей». - В последнее время больших очередей не наблюдается. Не зафиксировано случаев, чтобы кто-то из пересекающих границу остался за дверьми после закрытия погранпункта».
Очереди, которые в 2024 году возникли после закрытия КПП Нарва по ночам с 1 мая, а затем после введения в августе полного таможенного контроля, Забалуева объяснила отпусками и праздниками жителей ЕС. Но даже во время последних праздников не было зафиксировано случаев, когда люди не успевали перейти границу до закрытия КПП в Нарве в 23:00, отметила Татьяна Забалуева.
Ведущий таможенный инспектор Нарвского погранпункта не смогла уточнить, как идут строительные работы на российском КПП «Ивангород», из-за которых почти год назад был остановлен транзит автомобильного транспорта через границу в Нарве. У Эстонии нет этой информации, т.к. сотрудничество с сотрудниками российских государственных органов на границе прекращено после введения санкций в связи с войной в Украине, пояснила Забалуева.
В мае 2024 года бывший егерь Путина, а сейчас глава Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалев заявил, что автомобильное сообщение между Россией и Эстонией через Нарву может возобновиться раньше намеченного срока - не в середине 2026 года, как планировалось изначально, а уже в конце 2025 года.
Увеличения количества сотрудников, которые из-за санкций проверяют багаж всех, кто пересекает границу через Нарву, в 2025 году не ожидается.
«Мы уже с начала полного контроля работаем имеющимся ресурсом, и в ближайшее время увеличения ресурса [сотрудников, осуществляющих контроль на КПП Нарва] не планируется», - ответила Забалуева на вопрос о вероятности увеличения штата сотрудников в преддверии летнего сезона, когда количество пересечений границы традиционно увеличивается.
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Ранее в МВД Эстонии сообщали Rus.Postimees, что планов возвращения к круглосуточной работе КПП Нарва в настоящее время нет.
Решение может быть пересмотрено только после окончания агрессивной войны России в Украине заявлял в декабре 2024 года руководитель отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.
«Очереди на границе возникли в связи с необходимостью проведения тщательного таможенного контроля, а его прекращение возможно только после завершения войны со стороны России и отмены санкций, введенных против нее из-за войны», - ответил Янек Мяги.
После очередной диверсии на подводной инфраструктуре, которая связывают Эстонию с Финляндией в Рийгикогу был внесен законопроект о ликвидации погранпереходов на восточной границе. Ряд политиков выступили с критикой этой инициативы партии «Отечество».
Неделю назад в МВД сообщили Rus.Postimees, что основания для полного закрытия границы нет.
«Министерство внутренних дел основывается на оценке угроз. В настоящее время нет оценки угрозы, которая требовала бы закрытия восточной границы», - сообщил 15 января руководитель отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.
«У нас есть план на случай, если нам понадобится закрыть эту границу. Но сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит», - позже прокомментировал ситуацию и глава МВД Лаури Ляэнеметс.
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