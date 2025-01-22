Очереди на границе в Нарве закончились, увеличения сотрудников погранпункта не планируется

«Очередь была временным явлением, когда к границе приезжал автобус с пассажирами. Они выходили на улицу и ждали какое-то время, когда будет осуществлен полный таможенный контроль, - сказала ведущий таможенный инспектор Нарвского погранпункта Татьяна Забалуева в веб-передаче ERR «Прямой эфир из Дома новостей». - В последнее время больших очередей не наблюдается. Не зафиксировано случаев, чтобы кто-то из пересекающих границу остался за дверьми после закрытия погранпункта».

Очереди, которые в 2024 году возникли после закрытия КПП Нарва по ночам с 1 мая, а затем после введения в августе полного таможенного контроля, Забалуева объяснила отпусками и праздниками жителей ЕС. Но даже во время последних праздников не было зафиксировано случаев, когда люди не успевали перейти границу до закрытия КПП в Нарве в 23:00, отметила Татьяна Забалуева.

Ведущий таможенный инспектор Нарвского погранпункта не смогла уточнить, как идут строительные работы на российском КПП «Ивангород», из-за которых почти год назад был остановлен транзит автомобильного транспорта через границу в Нарве. У Эстонии нет этой информации, т.к. сотрудничество с сотрудниками российских государственных органов на границе прекращено после введения санкций в связи с войной в Украине, пояснила Забалуева.