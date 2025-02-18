Россия начала с США переговоры по Украине в Саудовской Аравии

«Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», - сказал путинский переговорщик Кирилл Дмитриев в интервью CNN.

Дмитриев уточнил, что американские переговорщики пока не давали прямых обещаний.

«Я думаю, обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», - сказал представитель Кремля.

Дмитриев отрицает, что Россия на встречах в Саудовской Аравии будет добиваться смягчения антироссийских санкций. При этом он отметил, что совместная работа Москвы и Вашингтона может принести пользу и российской, и американской экономикам.

«Я думаю, что очень важно наводить мосты. Я думаю, что отношения США и России очень важны для мира», - сказал переговорщик.

О том, что Кирилл Дмитриев будет членом команды переговорщиков Путина стало известно в пятницу 14 февраля. Кто такой Дмитриев читайте на Rus.Postimees в интервью с журналистом расследователем Сергеем Каневым. Материал готовится к публикации.

Киев не получал приглашения на встречу в Саудовской Аравии, заявил 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Трамп сказал днем позже, что украинский лидер будет участвовать в переговорах о завершении войны. Госсекретарь США Рубио заявил телеканалу CBS, что в любых «реальных переговорах» будет участвовать и Украина, и страны Европы.

«Любое соглашение без нас провалится, потому что необходимо, чтобы Европа и Украина также его исполняли, - еще 13 февраля заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. - Любое быстрое решение - это грязная сделка… Это не остановит убийства, это не остановит войну».

Зеленский 16 февраля вечером прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Оттуда два часа перелета до Эр-Рияда.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что Европейские страны рассматривают вариант отправки в Украину от 25 до 30 тысяч военнослужащих в рамках мирного соглашения о прекращении российско-украинской войны.

Страны Европы не будут создавать единую армию, вопреки предложению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 16 февраля заявил глава МИД Польши Сикорский, выступив в то же время за укрепление обороноспособности Европы.