Главными событиями уходящей недели стали праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости Эстонии, отказ госсекретаря США принять в Вашингтоне Каю Каллас, а также срыв переговоров американского и украинского президентов.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Парад и президентский прием, отмена встречи Каллас и Рубио, провал переговоров Зеленского и Трампа
Празднование годовщины Эстонской Республики
В понедельник, 24 февраля, была торжественно отмечена 107-я годовщина Эстонской Республики.
В военном параде в Таллинне приняли участие 1075 военнослужащих и 47 единиц боевой техники. В торжественное шествие было вовлечены 11 рот, восемь групп, два оркестра - Эстонский военный оркестр и оркестр Кайтселийта, а также четыре служебные собаки.
В воздушной части парада приняли транспортный самолет M28 1-й эскадрильи ВВС Эстонии, вертолет AW139 Департамента полиции и пограничной службы Эстонии и патрульный самолет Beechcraft King Air 350ER, два нидерландских истребителя F-35 из Балтийской миссии воздушной полиции НАТО в Эмари, два итальянских истребителя Eurofighter и два французских истребителя Rafale.
Вечером во вторник в столичном театре «Эстония» прошел официальный прием президента Аларa Кариса и его супруги Сирье Карис.
Отмена переговоров Марко Рубио и Каи Каллас
Во вторник в Вашингтоне была отменена встреча верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио.
Кая Каллас уже находилась в этот момент в столице США. В программе ее визита были также встречи с представителями Палаты представителей и Сената, а также выступление на двух различных мероприятиях.
Позднее было распространено заявление представителей Марко Рубио, что встреча отменяется из-за проблем госсекретаря с расписанием.
Срыв переговоров Трампа и Зеленского
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президентов США и Украины. Публичный разговор вылился в острую перепалку, встреча завершилась досрочно, Трамп опубликовал заявление в Truth Social, которое можно было понять как констатацию срыва переговоров.
«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции. И я понял, что президент Зеленский не готов к миру, в который Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира», - написал президент США.
«Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», - заявил Трамп.
После отъезда президента Украины из Белого дома в его аккаунте в X появилось сообщение на английском и украинском языках: «Спасибо, Америка, спасибо тебе за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо @POTUS [официальный аккаунт президента США - но не лично Дональда Трампа], Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и долговечный мир, и мы работаем именно ради этого».
Провал вотума недоверия Йоко Алендер
Вотум недоверия министру климата Йоко Алендер (Партия реформ), предложенный Центристской партией и EKRE, не набрал в четверг достаточной поддержки.
За вотум проголосовал 21 депутат, голосовавших против и воздержавшихся не было.
Инициаторами выступили в основном депутаты Центристской партии и EKRE, а также независимые политики Яак Валге, Лео Куннас и Калле Грюнталь. Всего была собрана 21 подпись, необходимая для инициирования вотума недоверия.
Парламентские фракции EKRE и Центристской партии инициировали вотум недоверия министру климата Йоко Алендер, так как она, с их точки зрения, неоднократно и сознательно вводила общественность в заблуждение относительно плана строительства морского ветропарка на сумму 2,6 млрд евро.
Вступление мэра Пярну в Партию реформ
В среду стало известно, что мэр Пярну Ромек Козенкраниус решил присоединиться к Партии реформ.
Ирина Тальвисте, глава Пярнуской региональной организации Партии реформ, подтвердила национальному телерадиовещанию, что Козенкраниус стал реформистом.
Как стало известно Pärnu Postimees, Партия реформ была не единственной, кто обхаживал Козенкраниуса, выразившего не так давно желание баллотироваться на следующих выборах в Рийгикогу: он до последних дней общался и с «Отечеством» на ту же тему.
Член Рийгикогу, генеральный секретарь партии «Отечество» Андрес Метсоя заявил, что поскольку Козенкраниус ясно выразил свой интерес к политике, было бы странно, если бы партия «Отечество» не поговорила с ним по этому вопросу.
Кончина Кристы Ару
Во вторник, 25 февраля, после тяжелой болезни скончалась исследователь истории журналистики и музеевед Криста Ару.
Ару родилась в 1958 году в деревне Пагари в Ида-Вирумаа. В 1993-1995 годах Криста Ару обучалась в докторантуре Тартуского университета, а в 2010 году защитила докторскую диссертацию в Эстонском гуманитарном институте.
За год своей карьеры она возглавляла три важнейших учреждения культуры: в 1995-2005 годах была директором Эстонского литературного музея, в 2006-2012 годах - директором Эстонского национального музея, а в 2019-2024 годах - директором библиотеки Тартуского университета. В 2015-2019 годах Ару была членом XIII созыва Рийгикогу.
В 2000 году Криста Ару была награждена Орденом Белой звезды III класса. В 2012 году получила титул «Гражданин года», в 2013 году - «Золотую дубовую ветвь», высшую награду Тартуского уезда. В 2023 году ее следы были добавлены на Аллею первопроходцев Тарту. В 2024 году она была удостоена премии Тартуского университета «Национальная мысль», а в 2025 году получила звание почетного гражданина Тарту.