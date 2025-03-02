НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Парад и президентский прием, отмена встречи Каллас и Рубио, провал переговоров Зеленского и Трампа

«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции. И я понял, что президент Зеленский не готов к миру, в который Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира», - написал президент США.

«Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», - заявил Трамп.

Владимир Зеленский покидает Белый дом. Фото: SHAWN THEW/EPA

После отъезда президента Украины из Белого дома в его аккаунте в X появилось сообщение на английском и украинском языках: «Спасибо, Америка, спасибо тебе за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо @POTUS [официальный аккаунт президента США - но не лично Дональда Трампа], Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и долговечный мир, и мы работаем именно ради этого».

Провал вотума недоверия Йоко Алендер

Вотум недоверия министру климата Йоко Алендер (Партия реформ), предложенный Центристской партией и EKRE, не набрал в четверг достаточной поддержки.

За вотум проголосовал 21 депутат, голосовавших против и воздержавшихся не было.