Что думают жители Эстонии о скандальной перепалке между Трампом и Зеленским в Белом доме, после которой США приостановили оказание военной помощи Украине? Что делать нашей стране в ситуации, когда о согласии между западными союзниками остается только мечтать?
Опрос недели ⟩ Трамп – голубь мира? Жители Эстонии озадачены происходящим между США и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский позже назвал словесный конфликт между ним, Дональдом Трампом и вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом «досадным» и выразил готовность «работать под сильным руководством президента Трампа».
По словам Трампа, который, якобы выставил Зеленского после перепалки из Белого дома, президент Украины сделал правильные выводы и вновь готов подписать соглашение о добыче полезных ископаемых «в любое удобное время».
Сам президент Трамп утверждает, что все его нынешние усилия направлены на то, чтобы добиться мира в Украине.
Верят ли этому жители Эстонии? Как им видится процесс мирного урегулирования в Украине? И что делать нашей стране в ситуации, когда о согласии между западными союзниками остается только мечтать?
Физули, пенсионер
Да, я внимательно слежу за политической ситуацией, видел на YouTube встречу Трампа и Зеленского.
Их перепалка в Белом доме вызвала у меня, конечно же, самые плохие чувства. Мне 64 года, и я никогда в своей жизни ничего подобного не видел. Нельзя же на публику такое выносить.
Просто непонятно, что творится в мире. Я в шоке. По ночам спать не могу.
А наше правительство лучше бы заботилось о своих. Урезают пенсии. Непонятно, что творится. О своих вообще не думают.
Увеличивать ли расходы на оборону? Ну зачем, зачем?
Варастат, механик-водитель
Хочется, чтобы все-таки были какие-то конструктивные действия с той или другой стороны.
Трамп – голубь мира? Не могу сказать серьезно, голубь мира он или нет, но мне кажется, что эти вопросы все равно нужно решать.
Чего нам ждать теперь? Все мы, наверное, хотим мира, какой-то стабильности. Народ уже устал.
Я представляю, как украинский народ устал, как устали все эти люди, которые воюют. Надо как-то это решать.
Андроник, музыкант
Смотрел все это на YouTube. Что я об этом думаю? Думаю, что оставлю свое мнение при себе.
Эстонии по этому поводу беспокоиться не нужно. Я думаю, что в любом случае будет продвижение к лучшему.
Есть надежда: Европа заинтересована в мире, Америка, Украина в первую очередь. Все хотят мира.
Ольга, беженка из Украины
Видела эту перепалку, да. Ну… Я поддерживаю Зеленского. Учитывая всю эту ситуацию, я считаю, что он на своем месте. Думаю, что он все делает правильно.
Я сама из Украины и не хочу, конечно, чтобы это все продолжалось. Но то, что сейчас предлагается, - это тоже не то. Как-то надо действовать по-другому.
Люди учились, как правильно строить мир и как его разрушать. Наверное, те, кто учились строить мир, должны сейчас приложить свои усилия.
Пока же Украине нужно продолжать работать с тем, что есть. А Эстонии на данный момент нужно внимательно наблюдать, не уходить в сторону. Политика – она с нами, мы никуда от этого не можем деться.
Нужно ли Эстонии увеличивать расходы на оборону? Хотелось бы найти такие силы, чтобы не увеличивать, чтобы деньги шли на развитие, а война – это всегда разрушение. Не хотелось бы, чтобы в это вкладывалось много денег. Лучше их пустить на мирные цели.
Мы тоже в Украине надеялись, что нас не тронут, и никто не ожидал такого. А оказалось, что нужны были силы для отпора. Они были, но недостаточные. Никто не был готов к этому.
Справедливый мир для Украины – нужно вывести россиянам войска. Это самое главное. Тогда все само устаканится, и мир наладится, и отношения.
Конечно, это очень тяжело, и нужно какое-то время. Но люди все равно в большинстве своем настроены на позитив, на мир. И у нас очень много родственников в России, мы тоже не можем их вычеркнуть.
Маргарита, работница сферы обслуживания
Я вообще еще не поняла ничего. Там только наметки серьезного разговора. Для начала принюхиваются друг к другу.
Как пойдет? Не знаю, честно говоря, что и думать.
Какого серьезного разговора жду я? Мирных переговоров, естественно, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Прекращения войны, прекращения поставок оружия. И зачем вот эту бучу поднимать, что Россия собирается на кого-то нападать?
А Эстонии сейчас нужно сидеть и ждать, потому что от Эстонии особо ничего не зависит.
Я думаю, что они в правительстве стараются показаться такой… сильной державой, которая за мир во всем мире, но при этом ничего конкретного сказать не могут.
Они считают (это мое бредовое мнение), что, помогая Украине оружием, они тем самым отводят беду от Эстонии, что пока там война идет, Эстонию Россия не тронет. Как будто Россия собиралась ее трогать – я очень в этом сомневаюсь. По идее, да зачем?
Расходы на оборону Эстонии увеличивать, конечно же, не нужно. Чем больше ты у себя бомб будешь собирать, тем чаще другие будут думать, куда ты их потом будешь девать. Если у тебя в подвале будут лежать гранаты, все будут думать, что ты дом взорвешь.
Справедливый мир в Украине? Для этого нужно прислушиваться к людям, что хотят в первую очередь люди.
Эдгард, художник
Слежу ли я за ситуацией? Честно – нет. Политика мне неинтересна. Я живу своей жизнью, глажу кота, и мне хорошо.
Что я думаю насчет увеличения расходов на оборону? Много уходит. А людям мало платят, и очень плохо все.
Шорена, временно живет в Эстонии
По-моему, ищут выход из очень-очень сложного положения. Но я думаю, что все-таки безвыходных положений как таковых нет.
Насчет того, голубь ли мира Трамп, я вам ничего не могу сказать. Но вообще среди политиков «голубей» я не вижу.
Преследует ли он при этом свои интересы? Как все люди – исходя из своих интересов все делают. Это, по-моему, не зазорно.
Сергей, процесс-инженер
Есть надежда, что все это быстро закончится. Хочется, чтобы Euribor упал, кризис экономический подошел к концу, чтобы жизнь стала лучше.
Тяжело оценивать, что в данной ситуации происходит. В действительности это может быть игрой на публику.
Пока трудно сказать, насколько эффективны методы Трампа. Но еще когда в США проходили выборы, было понятно, что он будет давить на обе стороны.
И в зависимости от того, кто будет больше сопротивляться, на того он будет больше давить: или больше санкций на Россию, если с ее стороны будет отказ, или, наоборот, урезание поддержки Украине, если она не будет идти на поводу.
У меня всегда вызывало непонимание, как правительство мотивировало увеличение поддержки Украине тем, что если падет Украина, то мы как бы следующие. Но тогда возникает вопрос: мы же в НАТО состоим.
И если мы состоим в НАТО, то мы не можем быть следующими. А если мы все-таки будем следующими, то зачем мы состоим в НАТО?
Что я думаю о справедливом мире в Украине? Справедливость – вещь философская. Можно посмотреть на это с такой точки зрения: что справедливей – сохранить территории или жизни людей?
Лично я считаю, что в принципе жизнь человека более важна, чем территории.