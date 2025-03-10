Опрос недели Трамп – голубь мира? Жители Эстонии озадачены происходящим между США и Украиной

Трамп – голубь мира? Не могу сказать серьезно, голубь мира он или нет, но мне кажется, что эти вопросы все равно нужно решать.

Чего нам ждать теперь? Все мы, наверное, хотим мира, какой-то стабильности. Народ уже устал.

Я представляю, как украинский народ устал, как устали все эти люди, которые воюют. Надо как-то это решать.

Андроник, музыкант

Андроник. Фото: Konstantin Sednev

Смотрел все это на YouTube. Что я об этом думаю? Думаю, что оставлю свое мнение при себе.

Эстонии по этому поводу беспокоиться не нужно. Я думаю, что в любом случае будет продвижение к лучшему.

Есть надежда: Европа заинтересована в мире, Америка, Украина в первую очередь. Все хотят мира.

Ольга, беженка из Украины

Ольга. Фото: Konstantin Sednev

Видела эту перепалку, да. Ну… Я поддерживаю Зеленского. Учитывая всю эту ситуацию, я считаю, что он на своем месте. Думаю, что он все делает правильно.

Я сама из Украины и не хочу, конечно, чтобы это все продолжалось. Но то, что сейчас предлагается, - это тоже не то. Как-то надо действовать по-другому.

Люди учились, как правильно строить мир и как его разрушать. Наверное, те, кто учились строить мир, должны сейчас приложить свои усилия.