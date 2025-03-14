Специальный советник Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кет Келлог не был допущен до переговоров о прекращении войны по требованию Кремля, сообщает NBC News.
NBC News: Трамп по просьбе Путина отстранил от переговоров с Киевом «слишком близкого к Украине» спецпосланника
Отставной генерал-лейтенант США Кит Келлог не присутствовал на двух недавних саммитах в Саудовской Аравии, где американская сторона встречалась с представителями России и Украины, несмотря на то, что эти переговоры входят в сферу его обязанностей.
«Келлог - бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Он не тот человек, который нам нужен, и не того уровня, который мы ищем», - заявил NBC News российский чиновник, пожелавший остаться неназванным.
Собеседник американского телеканала уточнил, что слишком проукраински настроенным Келлога счел Путин.
Информацию подтвердил представитель администрации Трампа, который также пожелал остаться анонимным. Этот источник журналистов не знает, когда Кремль указал Белому дому на Келлога как на проблему переговорного процесса.
Офис Келлогга не ответил на просьбы NBC News прокомментировать, почему он не участвовал в переговорах и просила ли Россия не присутствовать на них.
Представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлогг остается «ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками».
Бывший заместитель министра иностранных дел, поддерживающий тесные связи с Кремлем, пошел еще дальше, заявив NBC News, что Келлог - «не тот человек, с которым Россия будет вести переговоры», поскольку его позиция на переговорах заключалась в заморозке линии фронта в Украине. Россия же хочет, чтобы силы Киева были выведены из регионов Украины, где все еще идут бои, включая Херсонскую и Запорожскую области, об аннексии которых Кремль заявил еще в 2022 году.
До начала переговоров спецпосланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявлял, что США готовы нарастить санкционное давление на режим Путина, чтобы закончить войну в Украине.
Применение антироссийских санкций сейчас «на уровне тройки» по шкале от 1 до 10, заявил отставной генерал в начале февраля, оценивая болезненность для экономики РФ ранее принятых ограничений.
«Санкции можно действительно усилить. Особенно последние санкции [нацеленные на нефтедобычу и экспорт], - цитировал The New York Post слова спецпредставителя Дональда Трампа. - Это открыло бы огромные возможности для дальнейших шагов».
Тогда же с Келлогом встречался министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Накануне Москву посетил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Сам Путин в четверг фактически отказался от перемирия с Украиной без выполнения требования РФ, включая признание аннексий.
Главный вопрос сегодня, что Трамп может предложить Путину, ранее отметил в интервью Rus.Postimees политолог Аббас Галлямов.