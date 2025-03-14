​Отставной генерал-лейтенант США Кит Келлог не присутствовал на двух недавних саммитах в Саудовской Аравии, где американская сторона встречалась с представителями России и Украины, несмотря на то, что эти переговоры входят в сферу его обязанностей.

«Келлог - бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Он не тот человек, который нам нужен, и не того уровня, который мы ищем», - заявил NBC News российский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Собеседник американского телеканала уточнил, что слишком проукраински настроенным Келлога счел Путин.

Информацию подтвердил представитель администрации Трампа, который также пожелал остаться анонимным. Этот источник журналистов не знает, когда Кремль указал Белому дому на Келлога как на проблему переговорного процесса.

Офис Келлогга не ответил на просьбы NBC News прокомментировать, почему он не участвовал в переговорах и просила ли Россия не присутствовать на них.

Представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлогг остается «ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками».