На озере Выртсъярв со вчерашнего вечера ищут рыбака

Полиция обратилась за помощью в Лыунаский спасательный центр вчера вечером в 20.14. Рыбак пропал в районе деревни Тамме в волости Ранну. Поиски проводились как на озере, так и на берегу, однако к полуночи рыбак так и не был найден. В 00.21 решено было прервать поиски.

Сегодня поиски продолжились. По предварительной информации, отправленная к озеру команда спасателей на вертолете обнаружила отверстие во льду, сейчас его проверяют. Поскольку информация о том, что мужчина мог отправиться с озера куда-то еще, у полиции отсутствует, основная версия сейчас, что мужчина провалился под лед и утонул.