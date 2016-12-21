Их нелестные отзывы о Тиллерсоне льют воду на мельницу демократической оппозиции в сенате США, которая, как писала во вторник Washington Post, не питает особых надежд на то, что ей удастся сорвать его утверждение высшей палатой конгресса, но все равно собирается дать ему бой - хотя бы для того, чтобы уесть Дональда Трампа, сообщает Би-би-си.

Боевые действия развернулись уже сейчас. Демократическая фракция требует, чтобы сенатский комитет по международным отношениям потребовал у Тиллерсона его налоговые декларации. По словам Washington Post, это еще один повод уколоть Трампа, который наотрез отказывается обнародовать свои декларации.

Еще накануне назначения Тиллерсона на сайте Politico появилась статья "Что такое быть "другом Путина" бывшей москвички Юлии Йоффе, приехавшей с родителями в Америку в семилетнем возрасте и печатающей материалы на российские темы в самых влиятельных изданиях США.

Йоффе начинает с выступления Тиллерсона, главы гигантской нефтяной корпорации ExxonMobil, на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2008 году, когда Россия была не в лучшей форме. Поднявшись на сцену санкт-петербургского форума, Тиллерсон отчитал российские власти за их поведение и заключил, что "в сегодняшней России нет уважения к верховенству закона".

По словам автора, трудно себе представить, чтобы Тиллерсон сказал что-то подобное сейчас - тем более со сцены во второй столице России, родном городе Владимира Путина, и на таком знаковом парадном мероприятии.

Что бы ни говорил Тиллерсон о верховенстве закона в России восемь лет назад, как пишет Йоффе, он скоро сообразил, что таким образом ему не удастся улучшить бизнес-климат для своей компании в России. Особенно в такой России, которая быстро становилась ключевым актером на международной арене, способным закончить гражданскую войну в Сирии или повлиять на исход выборов в Америке.

Либеральный обозреватель New York Times Николас Кристофф напечатал в этой газете колонку, озаглавленную "Путинский пудель Дональд Трамп", большая часть которой отведена Тиллерсону.

Автор называет его "умным и способным менеджером", но подчеркивает, что нефтяник близок к Путину и получил от него орден Дружбы.

"Каковы бы ни были наши личные политические взгляды, как можем мы отвечать на российское вмешательство в наши выборы, отдавая внешнюю политику Америки в руки путинского друга?!" - восклицает автор, который также напоминает, что трамповский советник по нацбезопасности отставной генерал Майкл Флинн "взял у русских деньги на то, чтобы посетить в Москве банкет и посидеть рядом с Путиным", а бывший политтехнолог Трампа Пол Манафорт якобы тайно принял 12,7 млн долларов у пророссийской партии Виктора Януковича. Сам Манафорт это отрицает.

Кристофф не исключает, что Тиллерсон, который обогащал свою корпорацию по всему миру - "от России до Анголы", - будет вести себя по-другому, став госсекретарем. "Возможно и такое, - пишет он. - Но я сомневаюсь, чтобы его идеология изменилась коренным образом".