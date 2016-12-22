Внимание: в Рождество и Новый год в гости очень любят ходить воры

Перед тем, как покинуть свое семейное гнездышко, обезопасьте его от непрошенных гостей, пишет Kodu.postimees.ee со ссылкой на House Beautiful.

Система охранной сигнализации и камеры наблюдения, конечно, дело хорошее и полезное, но стопроцентной гарантии безопасности они не дают. Если вы планируете уехать на несколько дней, договоритесь с соседями, которые остаются на месте, чтобы те приглядывали и за вашим домом.

Уезжая всей семьей за границу, подумайте, стоит ли сообщать об этом в социальных сетях, особенно если ваша страничка открыта для просмотра всем желающим. Ваша радостная информация может сыграть с вами злую шутку.

Не забудьте и о полезных мелочах: оставьте в одной из комнат гореть лампочку и уберите запасной ключ из-под цветочного горшка на крыльце!

Если вы собираетесь уйти из дома на пару часов, стоит задернуть шторы и не демонстрировать сложенные у елки подарки, особенно если их легко увидеть с улицы.