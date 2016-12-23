В преддверии матча главный тренер Юрген Клопп не скупился на похвалу в отношении эстонца, пишет Postimees.

В последних матчах Клаван выходил на поле в стартовом составе, поскольку Жоэль Матип все не может залечить травму. Как эксперты, так и фанаты положительно отзывались о выступлении капитана сборной Эстонии.

«Я никогда не сомневался на его счет. Таков наш стиль работы: всегда приходится выбирать какого-то одного игрока. Мы смогли увидеть, на что способны Клаван и Лукас, когда находятся в хорошей форме. Джо Гомез также прогрессирует», - отметил Клопп. 19-летний Гомез еще не выходил на поле в этом году.

«Мы понимаем, что не стоит спешить с возвращением Жоэля на поле. Несмотря на то, что некоторые считали, что без него наша команда ни на что не способна. Нельзя сказать, что пару недель назад Клаван испытывал какие-то сложности, но ему требовалось время, чтобы адаптироваться. Сейчас у него все хорошо. И мы должны этим воспользоваться», - подытожил Клопп.