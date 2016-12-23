Стране нужны корабли, вертолеты и сеть береговых радаров

Именно к таким выводам пришли в ноябре аналитики Международного центра оборонных исследований и Центра прикладных исследований объединенных учебных заведений Вооруженных сил в результате работы, длившейся в течение двух лет. Однако, по их словам, в нынешней ситуации есть выход, если в течение последующих 15 лет реструктурировать и переоснастить морскую охрану Эстонии.

Но для начала о нынешней ситуации. Стране с масштабной прибрежной территорией, как Эстонии, для обеспечения безопасности в своих территориальных водах нужно выполнять ряд задач: от предсказания погоды до крайне сложных действий вроде подводной контрразведки.

Рапорт выявил, что сегодняшняя морская защита Эстонии может работать только в мирное время, а во время кризисов высокой степени она может оказаться бездейственной.

Все начинается с отсутствия возможности собрать воедино нужную для морского государства информацию: определенную морскую картину. Последняя состоит из базы обработанных данных о надводной, подводной, совмещенной и воздушной деятельности, в которую включены и геоданные, а также информация об окружающей среде.

Лучше всего у нас обстоят дела именно со сбором геоданных и информации об окружающей среде, а также с обеспечением безопасного судоходства, что входит в список задач Департамента водных путей. В этом в его работе не выявлено ни одного пробела.

Задачи на море не распределены

А дальше начинают вылезать недостатки. В Эстонии общей задачи по морю не поставлено ни перед одним учреждением. Правда, с целью спасения на водах и охраны границы этим занимается Департамент полиции и погранохраны, однако, имеющаяся у них картина моря не отвечает требованиям военных.

«Мы не в состоянии составить уточняющую картину о происходящем в море, которая позволила бы использовать силу», - пояснил руководитель проекта рапорта Яан Муруметс.

Говоря языком сухопутных, это означает, что если в территориальных водах Эстонии будет замечено какое-то судно, у нас нет возможности определить, что это, и где точно оно находится. Это проблема, поскольку морское пространство это то место, охрану которого, в отличие, от огневой поддержки, нельзя заказать у союзников. За него отвечает само прибрежное государство. Более того, мы даже не можем открыть огонь по врагу.

Почему? Причины носят исторический характер и обусловлены малыми инвестициями. Аналитики, например, выяснили, что хотя государство прописало ряд задач, но не уточнило, какое ведомство отвечает за их исполнение.

Например, не указано, кто должен дать предупреждение об исходящей со стороны моря военной угрозе. А также, какое учреждение должно демонстрировать государственный суверенитет в территориальных водах или охраняет находящиеся там критическое оснащение, как коммуникационные линии или сеть кабелей.

Силы, имеющиеся в использовании морфлота, сейчас удовлетворяют потребности лишь в очень узкой области обороны – в основном в противоминной деятельности. Морские силы имеют меньше половины необходимой мощи для обнаружения надводных и подводных знаков, их локализации и идентификации. Также мы не в состоянии себя защитить в случае нападения.

Немного лучше ситуация с Департаментом полиции и погранохраны, который в целом справляется с поставленными перед ним морскими задачами. Правда, не в требующемся объеме, поскольку уже на первом этапе эскалации у департамента могут возникнуть проблемы. Например, в случае вооруженного конфликта или при крупном загрязнении.

Причина, прежде всего, в недостатке оснащения. Например, у департамента вместо минимум пяти многофункциональных судов одного типа, имеется четыре судна с разными характеристиками, одно из которых - малое судно. Только два из них могут заниматься загрязнениями, а возможности для локализации и очистки нет вообще. Также Эстонии необходимы для работы в морской зоне шесть вертолетов, из которых имеются всего три.

Рапортеры добавили, что при возникновении военной ситуации в Департаменте полиции и погранохраны тут же возникнет сложная правовая проблема. Поскольку в военное время морское пространство начнет выполнять военные функции, то работающие тут люди должны быть милитаризованы, а суда – военными.

В Эстонии всем этим занимаются сотрудники полиции, то есть немилитаризованная организация. В случае войны полицейские станут легальной целью, но они не имеют соответствующего обучения для оказания сопротивления, и у них нет прав, которые есть у военных.

Систему нужно переделать

По словам руководителя проекта исследования Яана Муруметса, проведенная его группой работа привела к осознанию, что имеющееся сегодня в Эстонии распределение обязанностей по охране на море нужно переделать. Для этого эксперты разработали три пути, выбрав из которых или скомбинировав их между собой, в следующие годы политики могли бы принять первые решения.

Говоря упрощенно, для латания дыр в морской обороне, Эстонии нужны работающие, целые корабли, береговая база, центр управления, центр обучения, сеть для морского пространства, расположенные на берегу батареи и воздушные компоненты.

Как много и куда закупить оснащения, зависит от того, как будут объединены ведомства. Исследование показало, что самым затратным будет так и продолжать жить при отдельно работающих Морских силах, Департаменте полиции и погранохраны и Департаменте водных путей. Оптимальным было бы распределить задачи по охране моря между двумя организациями: силовой (например, морские силы) и не силовой (например, возможный транспортный департамент).

Как только структура будет переделана, ее нужно будет достаточно оснастить. Первым делом, государство должно установить около 20 статических береговых радаров и наблюдательных вышек, а также береговую сеть из минимум трех передвижных радаров и наблюдательных вышек.

Для обеспечения выполнения целей государство нуждается еще в как минимум трех 75-100 метровых военных кораблях, которые могут определять цели и открывать огонь. А также в до 50-75-метровом корабле, который в длительной перспективе можно было бы заменить на нынешний противоминный, в том числе, оснастить его широком видом оружейных систем.

Также авиация для исполнения всех задач на море должна получить минимум три самолета и до девяти вертолетов для транспортировки, опознавания и борьбы с подводными объектами.

Насколько дорогим окажется реорганизация морской обороны для Эстонии, исследование не анализировало. По словам Муруметса, целью заказанного госканцелярией и морскими силами исследования было дать политикам возможные варианты решения, в сторону которых нужно было бы двигаться в последующие годы при составлении планов развития на десять лет и стратегии государственного бюджета.

Часть из предложенных альтернатив для Эстонии вполне по силам в течение последующих 15 лет. «Это не означает, что в следующую бюджетную стратегию нужно вписать семизначный чек. Эти инвестиции так и так нужно делать, поскольку вся техника рано или поздно устаревает», - сказал Муруметс.

Четыре варианты морской обороны Эстонии

Только что подготовленный объемный рапорт по морской обороне предлагает четыре возможных сценария, как в течение 15 лет с точки зрения охраны прибрежной Эстонии можно было залатать имеющиеся дыры, и описывает, что произойдет, если этого не сделать.

План действий 0

Не принимается никаких решений, действует нынешний порядок

Перемены: нет.

Сильные стороны: отсутствуют.

Слабые стороны:

Все пробелы остаются.

Морская защита остается раздробленной.

Нет центрального координатора.

Военная морская защита Эстонии не работает.

При военном кризисе морские подразделения Департамента полиции и погранохраны оказывается в правовом вакууме.

План действий 1

Имеющиеся организации: морские силы, Департамент полиции и погранохраны, Департамент водных путей – остаются самостоятельными, но первым двум дают дополнительные ресурсы для устранения пробелов (так называемая Шведская модель).

Изменения:

Появляются минимум 13 кораблей (три больших и 6-10 маленьких кораблей для морских сил, и пять многофункциональных кораблей для полиции).

Появляются пять самолетов и 12 вертолетов.

Появляются минимум три ракетных батареи.

Для морских сил создается береговая зона с минимум 20 статическими береговыми радарами/наблюдательными вышками и тремя передвижными радарами/вышками. Департамент водных путей может нуждаться во второй береговой зоне.

Сильные стороны: Пробелы устраняются.

Слабые стороны:

Продолжается развитие раздробленности.

Центральный координатор отсутствует, остаются три отдельных центра управления.

Организации частично дублируют друг друга.

Основные расходы выше, чем при других альтернативах.

При военном кризисе морские подразделения Департамента полиции и погранохраны оказывается в правовом вакууме.

План действий 2

А) Задачи по охране моря разделяются между двумя организациями: силовой (морские силы) и не силовой (возможный Транспортный департамент). Первая задача – нахождение в море, вторая – реагирование на происшествие. Нынешний морской компонент полиции интегрируется в морские силы (частичной Датская модель).

Изменения:

Появляются минимум 13 кораблей (три больших и 6-10 маленьких кораблей для морских сил, и пять многофункциональных кораблей для полиции).

Появляются пять самолетов и 12 вертолетов.

Появляются минимум три ракетных батареи.

Для морских сил создается береговая зона с минимум 20 статическими береговыми радарами/наблюдательными вышками и тремя передвижными радарами/вышками, которые покрывают и возможные потребности Транспортного департамента в информации.

Сильные стороны:

Пробелы устранены.

Военные и невоенные задачи четко поставлены.

Милитаризованные и немилитаризованные организации четко определены.

Слабые стороны:

Основные расходы настолько же велики, как в третьем варианте.

Б) Тот же, что при варианте А, но на базе морского компонента полиции создается береговая охрана в составе морских сил (так называемая Норвежская модель).

Изменения:

Появляются минимум 13 кораблей (три больших и 6-10 маленьких кораблей для морских сил, и пять многофункциональных кораблей для полиции).

Появляются пять самолетов и 12 вертолетов.

Появляются минимум три ракетных батареи.

Для морских сил создается береговая зона с минимум 20 статическими береговыми радарами/наблюдательными вышками и тремя передвижными радарами/вышками, которые покрывают и возможные потребности Транспортного департамента в информации.

Сильные стороны:

Пробелы устранены.

Военные и невоенные задачи четко поставлены.

Милитаризованные и немилитаризованные организации четко определены.

Слияние морского компонента полиции с морскими силами свободно от рисков.

Слабые стороны:

Основные расходы настолько же велики, как в третьем варианте.

План действий 3

Все морские задачи передаются одной гипотетической организации, например, морским силам (так называемая целостная Датская модель).

Изменения:

Появляются минимум 13 кораблей (три больших и 6-10 маленьких кораблей для морских сил, и пять многофункциональных кораблей для полиции).

Появляются пять самолетов и 12 вертолетов.

Появляются минимум три ракетных батареи.

Для морских сил создается береговая зона с минимум 20 статическими береговыми радарами/наблюдательными вышками и тремя передвижными радарами/вышками.

Остается всего один центр управления.

Сильные стороны:

Пробелы устранены.

Все задачи исполняются одним управляющим.

Слабые стороны:

Основные расходы настолько же велики, как и при втором варианте.