На скользкой дороге столкнулись два автомобиля, движение в районе ДТП нарушено

В аварии никто не пострадал. На месте ДТП нарушено движение, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кеск.
Дорога в районе аварии была скользкой.
Сегодня днем в деревне Пори волости Пыдрала Валгаского уезда столкнулись автомобили Audi и Saab.
В аварии никто не пострадал. На месте ДТП нарушено движение, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кеск.
Дорога в районе аварии была скользкой.
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