Фото: перевозивший трактор тяжеловоз повредил мост

В Кризисный центр сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 19.30. Прибывшие на место полицейские выяснили, что перевозивший трактор грузовик, чья высота вместе с грузом превышала допустимую, сбил указатели, предупреждающие о том, что через несколько десятков метров будет мост, под которым сможет проехать машина высотой до четырех метров, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Келли Вирк.

Тяжеловоз перевозил трактор, предназначенный для лесных работ. При приближении к мосту грузовик сбил столб уличного освещения, а затем повредил и сам мост. Полиция зафиксировала ДТП и причиненные повреждения. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Движение вскоре было восстановлено.

Подробности происшествия выясняются. Вопросом о возмещении ущерба займется страховая служба. Водитель грузовика был трезв и имеет права соответствующей категории. В машине было необходимое оборудование для обеспечения безопасности.

Полиция напоминает, что тяжеловоз из-за своей массы - один из главных источников опасности на наших дорогах. Поэтому профессиональные водители должны тщательно проверить маршрут. Необходимо соблюдать безопасную скорость, учитывать техническое состояние транспортного средства, его вес и высоту, а также уметь выбирать наиболее подходящие ситуации приемы вождения.