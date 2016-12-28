Президент Федерации футбола Украины: хотим, чтобы ЧМ-2018 провели не в России

«Будем готовиться ко встрече с Турцией вместе с правоохранительными органами, посольствами, местными властями, чтобы подобные беспорядки не повторились. Где пройдет матч? Решение будет принимать исполком ФФУ. Рассмотрим все варианты и выберем тот стадион, где будет максимально безопасно. Безусловно, этот матч окажется в зоне повышенного внимания всех органов власти. Будут созданы оргкомитет и специальные комиссии, чтобы исключить повторение масштабных беспорядков, имевших место с турецкими командами ранее.

Мы хотим поехать на чемпионат мира и очень хотим, чтобы он не был в России. Во-первых, у нас нет еще выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать — ехать, не ехать. К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Принимать решение — ехать или нет в Россию — будет исполком ФФУ с учетом мнения общественности», — передает слова Павелко «Сегодня».