Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Бывший сотрудник Apple рассказал о работе в компании

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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На днях бывший сотрудник Apple Терри Ламберт поделился некоторыми интересными подробностями, касающимися разработки первого поколения iPhone. Во время своей работы в "яблочной" компании Ламберт большую часть времени проводил за ядром Mac OS X.

По его словам, он написал порядка 6% кода настольной операционной системы - это примерно по 100 000 строчек кода в год. Но кроме этого, Ламберт успел поработать и над другими продуктами, среди которых - первый iPhone.

По словам Ламберта, он застал Project Purple (кодовое название первого iPhone) незадолго до его анонса. Причем разработчик даже не видел само устройство - его задачей была отладка ядра. Вскоре Ламберт понял, что компания работает над системой, основанной на ARM-архитектуре, пишет 4pda.ru.

"Я попал в зону, где все было покрыто черной тканью. Я мог делать лишь удаленную отладку. Тем не менее было очевидно, что работа велась над системой, основанной на ARM", - сказал он. 

Также бывший сотрудник Apple рассказал, что ранее в компании действовали строгие правила безопасности. Для того, чтобы сохранить новые проекты в секрете, руководство нередко давало разные кодовые имена одним и тем же создаваемым продуктам. Таким образом, сотрудники, которые фактически работали над одним проектом, могли и не догадываться об этом.

Кроме этого, Ламберт отметил, что в компании существовали и другие меры безопасности. К примеру, не все члены проекта имели доступ к секретной лаборатории, которая располагалась внутри основной, а форм-фактор устройства до последнего держался в тайне. Инженеры долгое время работали с прототипами из органического стекла.

"Вы можете получить доступ к обычной лаборатории, но не к секретной. И вы не узнаете, что это за форм-фактор, поскольку, когда вы делаете свою работу, перед вами прототип из плексигласа", - отметил он.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАApple Inc.iphonemac os x
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