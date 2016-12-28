Бывший сотрудник Apple рассказал о работе в компании

По его словам, он написал порядка 6% кода настольной операционной системы - это примерно по 100 000 строчек кода в год. Но кроме этого, Ламберт успел поработать и над другими продуктами, среди которых - первый iPhone.

По словам Ламберта, он застал Project Purple (кодовое название первого iPhone) незадолго до его анонса. Причем разработчик даже не видел само устройство - его задачей была отладка ядра. Вскоре Ламберт понял, что компания работает над системой, основанной на ARM-архитектуре, пишет 4pda.ru.

"Я попал в зону, где все было покрыто черной тканью. Я мог делать лишь удаленную отладку. Тем не менее было очевидно, что работа велась над системой, основанной на ARM", - сказал он.

Также бывший сотрудник Apple рассказал, что ранее в компании действовали строгие правила безопасности. Для того, чтобы сохранить новые проекты в секрете, руководство нередко давало разные кодовые имена одним и тем же создаваемым продуктам. Таким образом, сотрудники, которые фактически работали над одним проектом, могли и не догадываться об этом.

Кроме этого, Ламберт отметил, что в компании существовали и другие меры безопасности. К примеру, не все члены проекта имели доступ к секретной лаборатории, которая располагалась внутри основной, а форм-фактор устройства до последнего держался в тайне. Инженеры долгое время работали с прототипами из органического стекла.

"Вы можете получить доступ к обычной лаборатории, но не к секретной. И вы не узнаете, что это за форм-фактор, поскольку, когда вы делаете свою работу, перед вами прототип из плексигласа", - отметил он.