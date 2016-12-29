Шокирующая правда о Charlie Hebdo: один из редакторов - русский

Писатель Егор Гран работает в редакции известного своим черным юмором журнала Charlie Hebdo с 2011 года. Он занимает должность приглашенного автора и, в частности, пишет материалы в рубрику "Мир".

Одна из последний его статей в издании касается действий России в Сирии. В этом материале Гран сравнивает древнеримскую империю и современные амбиции Москвы, передает Life.ru.

Отец Грана Андрей Синявский был фигурантом одного из самых громких диссидентских дел в СССР. Его и литератора Юлия Даниэля приговорили к семи годам тюрьмы за антисоветскую пропаганду.