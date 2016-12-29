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Фото: пять ярких машин из советского кино

Rus.Postimees.ee
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Большого разнообразия на автомобильном рынке СССР не было. Поэтому чтобы показать важность и крутость того или иного персонажа, советские режиссеры выбирали лучшее из того, что можно достать в стране Советов.

Портал motor.ru отобрал пять самых интересных автомобилей, появлявшихся в советской киноклассике.

Смотрите подборку здесь!

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