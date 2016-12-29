Фото: пять ярких машин из советского кино

На память об уходящем 2016-м портал newsru.com предлагает вашему вниманию небольшую подборку запоминающихся видеороликов, связанных с автомобильной и транспортной тематикой, - эффектных, забавных и местами безумных.

Видео: «саундтреки» десятков спорткаров собрали в одном ролике

На YouTube-канале NM2255 появилось видео с «саундтреками» десятков спорт- и суперкаров, а также трековых моделей. В 20-минутный ролик попали, например, Bugatti Chiron, Ferrari FXX и тюнингованные версии дорожных спорткаров.

Volvo впервые установила в автомобиль Skype

Компания Volvo стала первым автопроизводителем, установившим в автомобиль Skype — программу текстовой, голосовой и видеосвязи по интернету, пишет motor.ru.

Видео: в будущем автомехаников заменят технологии, способные предсказать поломку с точностью до часа

Израильский стартап 3DSignals ведет разработку системы автоматизированной диагностики транспортных средств с точностью до 98%, что, как ожидается, позволит исключить многие ошибки, которые пропускают автомеханики. Об этом рассказывает IEEE Spectrum.

Видео: появился первый ролик нового сезона Top Gear

Корпорация Би-би-си опубликовала тизер 23-го сезона шоу Top Gear, который выйдет в эфир в следующем году.

BMW отзывает более 193 тысяч машин из-за подушек безопасности

Немецкий автопроизводитель BMW отзовет в Китае более 193 тыс. автомобилей из-за дефекта подушек безопасности, следует из материалов Государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ).

С молотка уйдет самый дорогой Ferrari в мире

Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска синего цвета уйдет с молотка за 50 млн долларов. Название этой модели имеет расшифровку: 250 — объем одного из 12 цилиндров, а GTO — Gran Turismo Omologata, и это значит, что машина допускается к гонкам GT.

Видео: Kia показала силуэт своей новой самой быстрой модели

Компания Kia постепенно рассекречивает новую модель, которая обещает стать самой быстрой в истории корейского бренда. В новом видеотизере частично представлен дизайн фастбэка - именно такой тип кузова будет у автомобиля, судя по задней части машины.

Фото: в BMW создали необычный сенсорный экран

Компания BMW представит на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе парящий тачскрин для управления мультимедийным комплексом и прочими функциями автомобиля.

"Немецкая тройка" нервничает: Alfa Romeo сделает 350-сильную версию «Джулии»

У седана Alfa Romeo Giulia может появиться новая версия с 350-сильным двигателем. Об этом на своей страничке в Facebook сообщило тюнинг-ателье Squadra Tuning, специализирующееся на доработке автомобилей альянса Fiat Chrysler Automobiles.