Галерея: новогодний салют в Тарту
Тарту встретил Новый год ярким фейерверком.
Тарту встретил Новый год ярким фейерверком.
Погибли не менее 39 человек
От бенгальских огней загорелась елка
На борту более 170 пассажиров
IRL провалится на выборах, а центристы поссорятся с соцдемами
Мы все спрашиваем сами у себя, почему мы такие хмурые и неприветливые? Почему нет улыбки на лице и толпа бредет, уставив глаза в асфальт? Почему агрессивность выливается в проезд пешеходного перехода на красный свет и вопрос «как дела?» вызывает в ответ лишь дежурное сокращение «норм»?
"Везде воюют, а не воюют, так взрывают, а не взрывают, так угрожают..."
В редакцию Rus.Postimees.ee обратился Виктор, который рассказал страшную историю. Пожилая женщина, Татьяна, получила в качестве сособственника своей трехкомнатной квартиры чужого человека, который наводит свои порядки и угрожает вынужденной соседке отравить и без того не самую лучшую жизнь.
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