Вопрос читателя: что делать, если руководство товарищества не владеет эстонским?

Отвечает руководитель юридического отдела Союза квартирных товариществ Урмас Марди.

По закону у квартирного товарищества должно быть правление, которое им руководит и представляет его. В правлении может быть один член (руководитель) или несколько. У квартирного товарищества не обязательно должен быть председатель правления. Право представлять товарищество и заключать сделки имеет любой член правления. В случае если члены правления решат избрать председателя, тот будет выполнять роль координатора их работы. Высшим органом квартирного товарищества является общее собрание его членов, только в его компетенцию входит избрание и отзыв членов правления. Таким образом, каждое квартирное товарищество должно само решать, довольно ли оно деятельностью членов правления, и поступать соответственно.