Студия Postimees c Максимом Волклвым: в Россию только пешком? Почему автобусы дочерней компании Lux Express не могут пересекать границу? Пассажирам, следующим из Санкт-Петербурга в Таллинн (и обратно), приходится переходить границу пешком и пересаживаться на другой автобус. Lux Express попал под санкции?

Как выяснилось, компенсаций за неудобства для пассажиров не предусмотрено: «Для нас самое важное сейчас – гарантировать пассажирам возможность попасть в нужное время в нужное место. Если по причине задержки пассажир не успевает на самолет, паром или другой стыковочный рейс, компания решает этот вопрос и никого в беде не оставляет».

Представитель компании разъяснил, что продажи билетов частично приостановлены – до выяснения обстоятельств: «Эти сложности возникли только на линии Санкт-Петербург – Таллинн и только на тех рейсах, которые осуществляет ЗАО «Евролайнс». У компании Lux Express никаких проблем нет – все рейсы выполняются в полном объеме. Продажи приостановлены на часть рейсов – ждем реакцию государственных властей РФ. Пока у нас не будет понимания, что от нас хотят, мы предпочитаем не рисковать: ни своей репутацией, ни временем наших пассажиров».

Что на самом деле случилось на российской границе? Почему пассажирам некоторых рейсов Lux Express приходится переходить границу пешком и пересаживаться на другой автобус?

Максим Волков в студии

«Инцидент на границе касается только автобусов ЗАО «Евролайнс» (дочерней компании Lux Express – прим.ред.). Повторю, что компания сожалеет о происходящем, приносит глубочайшие извинения пассажирам, но это тот самый случай, который подпадает под понятие «форс-мажор»: происходящее не связано с действиями самой компании», - подчеркнул Волков.

«Это действия непреодолимой силы – в данном случае российских государственных органов, на которые частное предприятие никоим образом повлиять не может – ни эстонское, ни российское», - отметил он.

Представитель компании не склонен связывать происходящее с ответными санкциями: «Не стоит гадать на кофейной гуще. Есть конкретное решение госоргана РФ, разъяснение мы сможем получить только в начале следующей недели. Пока же мы делаем все для того, чтобы пассажиры вовремя попали в пункт назначения. Надо отдать должное нашим конкурентам, которые подставили плечо помощи».

Никогда ранее подобных инцидентов с Lux Express (приостановка лицензии, снятие всех пассажиров на границе) не случалось. Проведенная в конце декабря проверка была абсолютно рутинной, утверждает Волков. «Понятно, что хороший проверяющий всегда найдет повод для замечаний. Они были незначительными. На устранение таких недочетов обычно дается около трех месяцев, потом вводятся санкции. А здесь сразу последовал весьма неожиданный для нас ответ. Отмечу, что трещины в лобовом стекле не были критическими», - добавил он.

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире Максим Волков, директор по развитию компании Mootor grupp, дочернее предприятие которой столкнулось с проблемами на российской границе/ Одежда ведущей: Диана Денисова

Произошедшее - это ответные санкции или временная "неувязка"? Что на самом деле случилось на российской границе?

Может ли данный инцидент быть результатом нечестной конкуренции?

Запустит ли Lux Express свои поезда в Санкт-Петербург и Тарту?

Как автобусный транспорт выдерживает конкуренцию с железной дорогой?

Бесплатный транспорт в уездах - это утопия?

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