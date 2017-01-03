Как не совершить ошибку при покупке ковра

Часто люди покупают слишком маленькие ковры. Маленький ковер, постеленный в середине комнаты, зрительно уменьшает ее площадь, пишет Kodu со ссылкой на Popsugar.

Под обеденный стол надо стелить ковер такого размера, чтобы ножки стульев не выходили за его пределы. А маленький коврик под журнальным столиком совсем не украсит интерьер. Поскольку хороший ковер стоит немалых денег, нужно подходить к его покупке очень серьезно и не ошибиться в размере.

А вот вам руководство для покупки ковра: