18 спортсменок обвинили врача сборной США в сексуальных домогательствах

Как сообщает Reuters , пострадавшие девушки в возрасте от 9 до 29 лет (к моменту подачи иска) выступали в баскетболе, футболе, фигурном катании, плавании, софтболе и гимнастике. Большинство обвинителей предпочли анонимность, кроме гимнастки Рейчел Денхолландер.

Врач домогался юных спортсменок под видом медицинского обследования. При травмах спины, бедер и даже лодыжек Нассар производил так называемую "интервагинальную коррекцию", проникая в половые органы своих пациенток.

53-летний бывший сотрудник в Университете штата Мичиган был врачом известных американских гимнастов на протяжении 29 лет и покинул эту должность в 2015 году.

С декабря прошлого года Ларри Нассар находится под следствием в деле о детской порнографии.

В Мичигане против него выдвинуты более 50 отдельных обвинений в сексуальных надругательствах над несовершеннолетними девочками в возрасте от 6 до 12 лет, которые не были ни спортсменками, ни его пациентками. Врач себя виновным не признает.