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В Нарве думают ввести платную парковку - пока в одном месте

Илья Смирнов
Илья Смирнов
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Нарвская городская управа в сотрудничестве с депутатской комиссией по градостроительной политике обсуждает вопрос о введении порядка платной парковки на Петровской площади Нарвы. Здесь, у погранпункта, много паркуются не только местные автомобили, но и приехавшие из России. Пока же зон платной парковки в третьем по величине городе Эстонии нет.

Петровская площадь перед мэрией, горсобранием и погранпунктом активно используется в качестве парковки, в том числе теми, кто переходит границу с Россией пешком.

Возможные варианты и детали платной парковки в этом месте будут в течение ближайших двух месяцев выработаны и переданы для решения в Нарвское городское собрание.

Прежде всего рассматриваются сейчас тарифы и предоставление льгот. Также еще неясно, будет ли бесплатным какое-то короткое время парковки.

«Пока рассматривается только Петровская площадь как пилотный проект, а потом посмотрим, насколько это выгодно или невыгодно, насколько улучшится ситуация с безопасностью движения, с наличием парковочных мест», - сообщил участвующий в работе главный специалист по охране порядка из Нарвского горуправления Дмитрий Дьяков.

Он не готов утверждать - пора ли уже вводить платную парковку в других местах Нарвы: «Надо проводить предварительный анализ - где есть с этим проблемы, где их нет. Но то, что на Петровской площади существует проблема - это очевидно всем: и горожанам, и депутатам».

Плата за парковку на территории самоуправления в юридическом смысле является местным налогом, который в полном объеме поступает в местную казну. Тарифы, льготы и прочие детали устанавливаются органами местного самоуправления.

По мнению Дьякова, надзор за парковкой на одной только Петровской площади городские чиновники смогут осуществлять своими силами, не привлекая к этому какие-либо организации. Потребуется обеспечить несколько популярных возможностей внесения платы, хотя при этом трудности могут возникнуть с тем, что применяемая в Нарвском самоуправлении бухгалтерская система не настолько современна, чтобы с легкостью обрабатывать дополнительный поток платежей.

Дмитрий Дьяков также признал, что плата за парковку в случае с российскими автомобилями, которых в Нарве немало как раз у границы, может оказываться так и не полученной, так как между нашими странами отсутствует соответствующее соглашение, дающее доступ к дорожному регистру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАнарваплатная парковка
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