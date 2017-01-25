Леонид Цингиссер: лозунг «Америка превыше всего» очень полезен Эстонии

То, что Трамп уже вывел США из Транстихоокеанского партнерства, нас касается мало. Вопрос здесь в тенденциях, в том, какие именно решения принял Трамп уже в первые дни своего президентства.

Шаги Трампа говорят о том, что он – человек решительный. В меня это вселяет некоторый оптимизм. Есть вопросы, которые требуют хирургического вмешательства. И есть политики – вроде нашего Таави Рыйваса, которого именно поэтому вынудили покинуть премьерский пост, – которые действовать не способны. Увы, несостоятельность политиков – болезнь, общая для многих стран Европы. А Трамп готов принимать решения и брать на себя ответственность.

При всем том, что США и правда берут курс на протекционизм, я бы не сказал, что сотрудничество Эстонии и Америки уменьшится. Да, Трамп, заставляя вспомнить Третий рейх с его «Deutschland, Deutschland über alles», выдвинул лозунг «Америка превыше всего». Но ведь всегда, в любую эпоху и в любой стране свое государство должно быть превыше всего!

Мне понравились слова президента Трампа: если Америка начнет сиять, другие захотят быть такими же, как мы. Он не хочет насильственно обращать другие страны в демократию, как раньше дубинками обращали в христианство. Другие страны должны сами хотеть становиться демократиями, потому что это позитивно, это, как сейчас говорят, прикольно, модно.

Так вот, когда какая-то страна ведет себя подобным образом, сотрудничать с ней становится легче: она перестает навязывать свои условия мне, у меня руки развязываются, возникает свобода маневра – и договариваться легче. Не думаю, что США станут менее договороспособными и менее дружественными к Европе.

Вопрос, как я понимаю, не в Европе, а в Азии, в конкуренции Азии и США: Трамп хочет вернуть производство, инвестиции и многое другое обратно в Америку. И это правильно – сейчас он кормит чужую экономику.

У Европы нет причин тревожиться за торговлю. Скорее мы можем переживать за сферу безопасности, у нас есть страхи относительно России, например. Но за этими страхами нет никакой экономики, а есть только политика и пропаганда. Экономическая ситуация диктует нам как раз другое: наша «нокия» – это торговля с геополитическим партнером, который находится с нами по соседству. Однако мы этого не делаем.