Эксперты рассказали, когда начнется всемирный бум электрокаров

На большинстве других рынков число электромобилей пока растет медленно - глобальный бум начнется не ранее чем через три года, пишет DW.com со ссылкой на исследование Центра автомобильного менеджмента (CAM) в немецком Бергиш-Гладбахе

Стремительный же рост рынка электромобильности, начиная с 2020-х годов, может привести к кардинальным изменениям в цепочках создания добавленной стоимости и в расстановке сил в мировой автомобильной промышленности, предупреждают ученые.

Главный производителем электромобилей может стать Китай - уже сейчас абсолютное большинство продаваемых на рынке КНР электромобилей - это продукция местных компаний. При этом китайское правительство собирается уже с 2018 года обязать всех работающих в Китае автопроизводителей выпускать как минимум 8% электромобилей - или платить штрафы.

Как отмечают немецкие ученые, система квот может стать серьезной проблемой для работающих в Китае иностранных автопроизводителей, особенно для тех, кто пока мало занимался разработкой электромобилей. Для крупнейшего на китайском рынке зарубежного автостроителя - концерна Volkswagen новая система стала бы "вызовом", признался в середине января глава китайского подразделения немецкого концерна Йохем Хайцман. Ведь до сих пор VW на территории Китая электромобилей вообще не производил.

Однако до 2020 года немецкая компания запланировала наладить на своих предприятиях в Китае выпуск 15 моделей с альтернативными двигателями. Начало этой широкомасштабной экспансии будет положено уже в 2017 году: Audi со своим местным китайским партнером FAW начнет выпускать модель A6 с гибридным мотором.

О производстве электромобилей в Китае задумался и Daimler, который в ближайшие десять лет намерен под новым брендом Mercedes EQ разработать для глобального рынка 10 моделей с гибридными или электрическими моторами. Серийный выпуск первой из них должен начаться в Германии до 2020 года.

Концерн Renault-Nissan планирует через два года начать выпуск недорого электрокара для китайского рынка.

Тем временем, в самой Европе спрос на электромобили по-прежнему невысокий. По данным исследования CAM, в прошлом году в Норвегии было зарегистрировано 45 тысяч новых легковых и коммерческих машин, использующих электрические двигатели, в Великобритании 37 тысяч, во Франции 29 тысяч, а в Германии, которая является крупнейшим автомобильным рынком Европы, - всего 25 тысяч.