Макгрегор предсказал миллиардный доход от его поединка с Мейвезером

«Я получу лицензию боксера в Неваде, а потом мы придем к соглашению с Мейвезером. Но можете быть уверены, что поединок уже реален. Этот бой не просто рассматривается. Этот бой уже разрабатывается определенное время. Я верю, что мой следующий выход на поле сражения произойдет через канаты с перчатками в восемь унций, пишет championat.com.

Если Мейвезер и Пакьяо заработали полмиллиарда, то я верю, что наш бой принесет миллиард. Это будет первый бой на миллиард долларов. Иногда меня передергивает от безделья, но я посылаю все к черту, потому что это историческое событие. Драться с Хабибом (как его чертово имя) или с Тони Ослом, Жозе или с Вудли за третий титул чемпиона UFC — все это не то. Иногда нужно проявлять терпение, и сейчас именно такой случай», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.