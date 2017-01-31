Жительница Пирита на грани нервного срыва: в квартире завелись змеи, поймать всех не удалось

29 октября 2016 года Елена (имя по просьбе героини изменено, настоящее известно редакции) вернулась с прогулки домой. Спустя какое-то время ее внимание привлекла рама висящей на стене картины, точнее - появившаяся на ней неизвестно откуда новая деталь. Сначала женщине показалось, что внуки забросили туда резиновую змею. Выглядела та очень реалистично, и Елена - человек, склонный к герпетофобии, - не рискнула взять ее в руки, решив скинуть игрушку на пол ножом. Не успела женщина занести руку, как "игрушка" сделала стойку.

В первый раз экзотическую змею нашли на раме картины. / личный архив.

В тот раз приехавшие на место спасатели поймали беглое животное, и, поскольку никто из соседей его своим не признал, сдали в зоопарк. На следующий день СМИ сообщили, что нашелся владелец, забравший рептилию из зоопарка. Личность хозяина или хозяйки не уточнялась, в неведении осталась и Елена - получить данные о владельце в зоопарке ей не удалось.

Прошло три недели. И вот в одно утро Елена, открыв в ванной комнате шкафчик, в котором хранит косметические принадлежности, наткнулась на сброшенную змеиную кожу. Женщина предположила, что шкура осталась от той самой змеи, которую увезли в зоопарк: «Я себя успокоила тем, что та змея как-то заползла в шкафчик. Я читала, что для того, чтобы сбросить шкуру им не нужно много времени - достаточно 15 минут».

Найденная в шкафчике змеиная кожа. / личный архив.

Прошло время, постепенно инцидент стал забываться. Но около десяти дней назад все повторилось как в страшном сне: Елена в собственной ванной комнате наткнулась на этот раз уже на саму змею. Та выскользнула прямо у нее из-под ног и юркнула за стиральную машинку. "Это был ужас, - содрогается Елена. - Я закричала и захлопнула дверь, а когда открыла, змеи уже не было". Рептилия была достаточно крупной - около метра в длину. Елена вызвала спасателей, но найти змею не удалось.

В прошлую пятницу в передаче "Твой вечер" на ETV+ сообщили, что пресмыкающееся обнаружила в своей ванной девушка уже из другой квартиры и что змеи расползлись через вентиляционную шахту по всему дому. Елена объясняет, что это не так: кроме нее никто из жильцов дома змей не находил. "А со мной сотрудники телеканала не связывались, к тому же я уже далеко не девушка - у меня внуки", - добавила она.

Как предполагает Елена, пресмыкающееся проникло в квартиру через зазор между отверстием в стене и гофрированными водопроводными трубами. После этого инцидента она заклеила буквально все щели в квартире плотным целлофаном, но три дня спустя ее ожидал новый шок.

"Я решила на всякий случай снова проверить шкафчик в ванной. Открываю ящик, и в этот момент появляется очередная змея, но уже другая, меньше размером. Не успела я вскрикнуть, как она шмыгнула за унитаз".

Как выяснилось, за унитазом находились ранее не замеченные ею отверстия, которые вели в полость, уходящую за стену. Чтобы туда попасть, пришлось бы разобрать всю стенку. Елена уверена, что ниша соединена с соседней квартирой - соседка пустила ее к себе, и женщина убедилась, что с обратной стороны есть аналогичные отверстия.

И снова на место были вызваны спасатели, которые опять ничего не нашли. Сейчас Елена не заходит в ванную без предварительного осмотра, в чем мы имели возможность лично убедиться. Все вещи Елена вынесла из ванной, чтобы обеспечить себе полный обзор.

Во время очередного такого осмотра в эту субботу Елена заметила в ванной крупную змею 80-90 см в длину. Та сидела на трубе под раковиной. Елена, за эти несколько дней привыкшая держать телефон наготове, тут же позвонила спасателям и соседу. Соседу, захватившему лопату и перчатки, удалось поймать змею в ванной в заранее заготовленную бутыль.

Змея в ванной. / личный архив.

"Когда мы ее стали ловить, ей некуда было деваться, потому что все отверстия были заклеены. Поэтому нам удалось затолкать ее в бутылку. Змея сопротивлялась, была очень сильная. Как нам объяснили, это тайваньский полоз", - рассказала Елена. К счастью, выяснилось, что этот вид не ядовит, но Елене от этого не легче. Вот уже несколько дней она живет в напряженном ожидании новых незваных гостей.

Точное количество змей, которых она видела в собственной квартире, она назвать не может. Возможно, на этот раз поймали змею, которую она видела десять дней назад. Не исключено и то, что самая первая змея, которую обнаружили на картинной раме в октябре и которую неизвестный владелец забрал из зоопарка, и пойманная в эту субботу змея - одно и то же животное. Но есть еще и маленькая змейка. В лучшем случае змей, включая октябрьскую, было две, в худшем - четыре. Самое страшное для Елены, что как минимум одна из них до сих пор может находиться в ее квартире.

Приехавшие на место спасатели попытались договориться с зоопарком, но там змею отказались принять. В итоге рептилию забрал Клуб герпетологов. Как объяснил Елене представитель клуба, змеи обычно уползают у новичков, эти животные достаточно сильные, они способны открыть контейнер, в котором находятся, и уползти. К счастью, обнаруженная в квартире Елены особь еще не достигла таких размеров, при которых могла бы откладывать яйца. Кроме того, по словам герпетолога, для того, чтобы из яиц вылупились детеныши, необходимы специальные условия - инкубатор, хороший свет, без которых размножение невозможно. Он добавил, что этот вид может погибнуть от обезвоживания, потому что это змея из тропических мест и ей нужна влага.

Кто же загадочный владелец, от которого то и дело уползают его питомцы? Елена подозревает Регину (имя изменено), поселившуюся в соседней квартире несколько месяцев назад. После ее переезда, по словам Елены, все и началось.

Подозрения основаны, во-первых, на предположении, что пресмыкающиеся проникли через соединяющий их квартиры зазор между водопроводной трубой и отверстием в стене. А во-вторых, на словах самой Регины, которая призналась, что у нее гостила знакомая, занимающаяся разведением змей. И владелец квартиры, сдающий ее в аренду Регине, добавил, что у девушки есть знакомые змееводы. Елена предполагает, что заводчица останавливалась у Регины вместе со своими подопечными, и некоторые из них расползлись.

Однако тот факт, что Регина явно интересуется змеями, все же не позволяет сделать вывод о том, что они проникли в квартиру Елены именно от нее. Для полноты картины мы решили выслушать ее версию происходящего.

Девушка подтвердила, что к ней действительно приходила знакомая, которая разводит змей, но, по ее словам, животных та с собой не приносила. Кроме того, заметила Регина, заводчица занимается разведением питонов, а змеи, найденные у соседки, относятся к другому виду.

"Подруга не приносила никого. Им что-то привиделось. На Фейсбуке они нашли мою фотографию со змейкой, там была змейка у подружки, но это было давно, это было два года назад", - говорит она.

С точки зрения Регины, соседи ее просто-напросто невзлюбили.

"Я новый человек, они здесь все дружат между собой. Мне кажется, что меня здесь не приняли, - говорит она. - Мне все равно, что они там думают, они могут писать заявления, но у меня нет никаких террариумов, ничего. Я тоже могу подозревать много чего. Да и какие змеи - у меня кот".

На пороге квартиры Регины нас действительно встретил дымчатый вислоухий шотландец. К тому же она живет с ребенком, так что тут как будто бы не до змей.

Регина переехала сюда только в сентябре, но уже собралась съезжать. Скоропалительный переезд она объясняет тем, что квартира для нее с ребенком слишком мала. На вопрос о том, почему же она изначально решила здесь поселиться, несмотря на размеры, она отвечает, что тогда срочно нужно было жилье. "Это был единственный вариант от хозяина сразу", - поясняет она. Однако пока непонятно, куда она собралась переезжать - более подходящего варианта Регина еще не нашла.

Как и Елена, Регина категорически отвергает появившиеся в СМИ слухи о том, что к ней приходила полиция и выписала ей штраф.

"Ко мне только спасатели стучались, когда поймали змейку, спрашивали, моя ли это. Не моя, ну что я могу поделать! Один сказал, другой подхватил, в ERR вообще написали, что у другой девушки змею нашли, что уже назначили штрафы, что я тут с чемоданами, что тут выводок змей ползает везде", - возмущена она.

Регина нас почти убедила, если бы не одно "но". Rus.Postimees обратился в Таллиннский зоопарк с просьбой дать контакт владельца змеи, найденной в квартире Елены и переданной в зоопарк в октябре.

Как сообщила нам руководитель отдела кадров Таллиннского зоопарка Катрин Рахула, в тот раз владелец позвонил сразу же после публикации новости по общему номеру зоопарка и попросил вернуть ему животное. "Я в спешке записала один номер, напротив которого стоит пометка "змея", другие данные я, к сожалению, не записала", - сообщила нам Рахула и передала номер телефона.

Когда мы попытались дозвониться, трубку никто не поднял. Поиск в Google вывел нас на пользователя портала okidoki, о котором практически не было информации. Зато результаты поиска в Facebook ошеломили: связанный с этим номером телефона аккаунт принадлежал… Регине. После того, как мы написали девушке в Facebook, та ответила, но как только мы объяснили, что ее номер нам дали в Таллиннском зоопарке и что это номер владельца змеи, она перестала отвечать на сообщения и стала сбрасывать телефонные звонки.

Вскоре она удалила свой номер телефона из аккаунта в Facebook, сейчас поиск по этому номеру уже не выдает никаких результатов.

Сегодня Регина съехала с квартиры, так и не признав, что именно она является владелицей змей. Никаких извинений перед соседкой не последовало. Хочется обратиться к Регине, которая по меньшей мере могла бы сказать соседке, продолжающей жить в страхе, вернулись ли домой все змеи или у той есть все основания опасаться, - человек находится буквально на грани нервного срыва.

"Я испытала жутчайший стресс, - признается Елена. - Это было омерзение, страх и ужас. У меня после этого был гипертонический криз, потому что ты живешь в ожидании того, что опять увидишь змею. Даже если ты понимаешь, что она безобидна, это очень неприятно. У меня внуки, я не могу ребенка привести, потому что я боюсь, что он увидит змею".

Несмотря на все это, ситуацию можно было решить по-человечески, уверена она. Добавим, однако, что если прежде Елена не обращалась ни в полицию, ни в Союз защиты животных (а страшно представить, что произойдет со змеями, если их так и оставили где-то в разделяющей квартиры стене), то теперь все основания для обращения есть. Но не исключено, что еще есть и шанс на мирное разрешение ситуации, без привлечения полиции. Все зависит от того, как поведет себя противоположная сторона.