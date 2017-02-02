Две таллиннские гимназии подали ходатайства о сохранении преподавания на русском языке

«В нашей школе 12 января прошло общение собрание с участием попечительского совета и учеников. По его итогам было решение направить обращение горсобранию, чтобы оно ходатайствовало перед правительством о предоставлении нам права организовать в гимназической ступени обучение без обязательного использования системы „60 на 40», - рассказал директор Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа, добавив, что от изучения эстонского языка никто не отказывается, просто они сами хотят решать, какие предметы и в каком объеме будут преподаваться на госязыке.

Напомним, новое правительство Эстонии пообещало расширить право гимназий самостоятельно выбирать пропорцию преподавания предметов на эстонском и русском языке, одновременно создавая условия для освоения эстонским языком на высшую категорию C1.