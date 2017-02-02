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ТОП-10: страницы, которые пользуются наибольшей популярностью в Facebook среди эстонцев

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Согласно рейтингу, эстонцы предпочитают в Facebook читать новости на страницах крупнейших СМИ, слушать радио, общаться друг с другом и следить за жизнью экс-президента Тоомаса Хендрика Ильвеса.

По состоянию на последний месяц прошлого года в социальной сети Facebook было 1,79 млрд активных пользователей, сообщает Geenius. К сожалению, соцсеть не раскрывает точные статистические данные о пользователях, поэтому неизвестно, сколько среди них эстонцев. Тем не менее, есть возможность обнародовать самые популярные в Эстонии страницы в Facebook.

ТОП-10 самых посещаемых станиц в Facebook среди эстонцев:

1. Postimees 148 694

2. (Эстонцы в Facebook) Eestlased Facebookis 129 895

3. Meeldib.ee 114 537

4. Delfi 111 363

5. SkyPlus 104 180

6. Toomas Hendrik Ilves 102 508

7. Telia Eesti 101 438

8. Samsung Eesti 95 314

9. AVASTA.me 89 323

10. Õhtuleht 86 954

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