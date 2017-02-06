В центре Нымме появятся новостройкa

Планировка охватывает участки по Пярнускому шоссе, 328 и 328а площадью около половины гектара и предусматривает их слияние и изменение целевого назначения.

Главное здание бывшей школы милиции планируется реконструировать в многоквартирный дом с офисными и коммерческими помещениями и подземным гаражом, а вместо бывших экспертных боксов вдоль улицы Вана-Мустамяэ построить рядный жилой дом.

Проект новых домов архитектурного бюро Райво Пуусепа. Фото: www.puusepp.ee

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