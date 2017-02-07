Госконтроль: боеготовность, укомплектованность и оснащенность Сил обороны улучшилась

Укомплектованность и оснащенность военной структуры Сил обороны в рассмотренных в ходе аудита классах оснащенности (вооружение, боеприпасы, транспортные средства, ИТ-системы и связь, прочее специальное снаряжение) почти во всех подразделениях за последние четыре года улучшились.

По состоянию на апрель 2016 года наиболее приоритетные подразделения (на основании программы развития государственной обороны 2013–2022) были хорошо и в первую очередь оснащены и укомплектованы.

Проведение обучения военнослужащих срочной службы и учебных сборов резервистов с целью обеспечения укомплектованности личным составом было в большой степени организовано в порядке приоритетности, предусмотренном в программе развития государственной обороны 2013–2022.

В то же время, не удалось обеспечить достаточной численности обучающихся военнослужащих срочной службы и участвующих в учебных сборах резервистов.

Что касается срочной службы, проблема состоит в том, что военнослужащие срочной службы зачисляются в резерв раньше срока, прежде всего, по состоянию здоровья. Поэтому военным подразделениям требуется больше резервистов, которые прошли обучение и годны по состоянию здоровья.