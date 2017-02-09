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Качество здания не пострадает, заверили строители, заплатив штраф в 550 000 евро!

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Входящая в концерн Endover Kinnisvara фирма и строительная компания Bauschmidt OÜ достигли соглашения в разногласиях, связанных со строительством здания City Residence на Тартуском шассе, 56

Bauschmidt и Endover Kinnisvara заключили судебное соглашение, согласно которому прекращают спор, вызванный существенной задержкой сдачи здания City Residence, расположенного по адресу Тартуское шоссе, 56. Исходя из особенностей сложившейся ситуации, Endover Kinnisvara сделала существенные уступки в санкциях, обозначенных в договоре, и стороны достигли юридически надежного соглашения, учитывающего интересы обоих сторон.

В качестве договорного штрафа Bauschmidt согласился выплатить Endover Kinnisvara из-за несоблюдения условий договора сумму в 550 000 евро. По соглашению, Bauschmidt взял на себя обязанность быстро устранить имеющиеся на объекте недостатки. Выполнение гарантийных работ по зданию обеспечено, и покупатели City Residence могут быть в этом уверены.                                                        

«Несмотря на проблемы со сдачей здания в срок, при сотрудничестве с Bauschmidt мы построили одно из наиболее представительных зданий Таллинна - City Residence, - рассказал руководитель эстонского филиала Endover Kinnisvara Оливер Макко. - Мы желаем Bauschmidt успеха в решении возникших проблем и завоевании доверия со стороны заказчиков, субподрядчиков и банков. Покупателей City Residence санирование Bauschmidt не касается, для осуществления гарантийных работ дан залог, и мы как девелопер обещаем решить все вопросы, которые возникнут в гарантийный период».

«Мы довольны, что не смотря на некоторые разногласия с заказчиком, мы смогли путем конструктивных переговоров прийти к разумному соглашению, учитывающему интересы обоих сторон», – сказал член правления Bauschmidt Майт Шмидт. «City Residence – это одна из появившихся в последнее время жемчужин Таллинна, к созданию которой приложили максимальное количество усилий обе стороны». 

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