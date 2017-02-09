Наказание попавшейся на допинге Терезе Йохауг оказалось мягче, чем ожидалось

Это на один месяц меньше по сравнению с тем сроком дисквалификации, которое в ноябре прошлого года рекомендовало агентство.

Срок отстранения, как и предполагалось, будет отсчитываться с 18 октября 2016 года, отмечает sports.ru.

Как сообщалось, Йохауг сдала положительный тест на допинг, проведенный во внесоревновательный период 16 сентября в Осло. Анализ показал наличие в организме спортсменки запрещенного препарата клостебол. Допинг-проба Б подтвердила наличие вещества. Дело передано независимой комиссии Антидопингового агентства Норвегии, которое приняло решение отстранить Йохауг от соревнований на время расследования. Спортсменке запрещено как выступать, так и тренироваться.

Кроме того, норвежская антидопинговая служба начала тогда расследование в отношении лечащего врача лыжницы Фредрика Бендиксена, который должен будет объяснить, как запрещенный препарат попал в организм олимпийской чемпионки.

Ранее медик заявлял, что купил в итальянской аптеке мазь "Трофодермин" для лечения воспаления на губе Йохауг. Проверка показала, что доктор дал лекарство спортсменке, не проверив на наличие запрещенных субстанций, при этом на вопрос спортсменки, можно ли использовать препарат, он ответил утвердительно.

Йохауг - победительница Олимпиады-2010 в Ванкувере, серебряный и бронзовый призер Игр-2014 в Сочи. Кроме того, она - семикратный чемпион мира.