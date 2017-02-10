Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что запланированные на этот год совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом. "Мы видим различные угрозы, они растут. В том числе мы с тревогой ожидаем (российско-белорусские) учения "Запад-2017", в которых примет участие очень большое количество агрессивных сил, демонстративно готовящихся к войне с Западом", - сказала Грибаускайте.

По ее словам, угроза с Востока заставляет страны Балтии обращаться к партнерам по НАТО с просьбой предоставить стране дополнительные гарантии безопасности. Грибаускайте также выразила надежду на то, что на следующей неделе она встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и обсудит проблемы национальной безопасности Литвы. Глава государства ожидает, что контакт с новой администрацией США будет "очень тесным".

Встреча Грибаускайте с Пенсом пройдет на следующей неделе в Мюнхене. В ней также примут участие президенты Эстонии и Латвии.

Литва доверяет США, приславшим ей военных и танки

Литовский портал Baltnews.lt отмечает, что ранее Дональд Трамп вызывал серьезные опасения у литовского руководства в связи с его высказываниями о примирении с Россией, а также пересмотром обязательств США относительно безопасности союзников по НАТО. Трамп говорил, что страны Балтии должны прекратить пользоваться американской щедростью. Более того, он заявил следующее: если прибалтам не нравится соседство с Россией, то они могут переехать в Африку.

Между тем на днях Грибаускайте заявила, что Литва доверяет новой администрации США. Несмотря на приход к власти в Вашингтоне новой администрации, обязательства, взятые перед Литвой прежними властями США, выполняются. С 2014 года в Литве находятся американские войска.

"Дела обстоят так, как мы и рассчитывали", - заявила президент Литвы. Она отметила, что всегда говорила о необходимости "смотреть, не что говорится, а что делается".

Шойгу об учениях "Запад-2017"

Совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут в сентябре этого года одновременно на нескольких полигонах России и Белоруссии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал маневры "главным мероприятием совместной подготовки наших вооруженных сил в 2017 году".

Он отметил, что при разработке замысла и сценария учений учитывалась "ситуация, связанная с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства". Стремление альянса "навязывать свою волю другим странам" подрывает стратегическую стабильность и "вынуждает Россию принимать ответные меры", пояснял министр.

В октябре 2015 года Москва и Минск утвердили план совместных мероприятий по созданию единой военной организации, которая сможет защитить Союзное государство. Как рапортовал Шойгу, эти механизмы защиты будут созданы к 2018 году.

В начале октября 2016 года белорусский президент Александр Лукашенко пообещал России военную поддержку на западном направлении. В начале июня 2016 года Лукашенко заявил, что в Москве и Минске замечают увеличение контингента НАТО у границ Белоруссии и принимают "адекватные меры". Тогда же он описал совместные действия в случае начала военного конфликта. Он напомнил, что у России и Белоруссии есть "совместная группировка вооруженных сил на западе, которая обеспечивает безопасность нашего отечества - Беларуси и России". "И в основе этой группировки - части белорусской армии. В случае конфликта они первыми вступают в бой, и в течение короткого времени сюда подтягиваются части, сосредоточенные на западе РФ", - разъяснил Лукашенко.

Отметим, что несмотря на декларируемую готовность вместе противостоять Западу, у РФ и Белоруссии регулярно возникают споры. Так, в последнее время они касались российской военной базы, которую Москва хочет оборудовать на территории соседнего государства, а также цен на газ и зоны пограничного контроля. При этом серьезный конфликт с Россией обернется для Белоруссии катастрофой, считает немецкое издание Die Zeit.