В Германии избрали нового президента

Социал-демократ получил 931 голос в Федеральном собрании Германии при необходимых 631, 103 депутата воздержались. В голосовании приняло участие 1239 человек, пишет Deutsche Welle.

Победа в первом туре

Как и предполагалось, Штайнмайер - единый кандидат от "большой коалиции" в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - одержал победу уже в первом туре.

Официально победивший на выборах кандидат является президентом с того момента, как он согласился с результатами голосования в федеральном собрании. На 19 марта запланирована церемония его инаугурации. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.

Конкуренты без шансов

У других кандидатов на пост президента Германии просто не было шансов. В итоге исследователь из Кельна Кристоф Буттервеге, выдвинутый Левой партией, набрал 128 голосов, популярный юрист, актер и телеведущий Александр Хольд, выдвинутый партией "Свободные избиратели" – 25 голосов, вице-председатель "Альтернативы для Германии" Альбрехт Глазер - 42 голоса, выдвиженец "пиратов" Энгельберт Зоннеборн - 10.

Без малого 20 лет - в политике

Франк-Вальтер Штайнмайер родился 5 января 1956 года в городе Детмольд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Он - выходец из рабочей семьи. Карьера политика началась в команде Герхарда Шрёдера.

Штайнмайер руководил бюро Шрёдера, когда тот занимал должность премьер-министра Нижней Саксонии. После того как Шрёдер стал канцлером, Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где сначала работал статс-секретарем федерального правительства, а позднее руководил ведомством федерального канцлера.

С 2005 года занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС-СДПГ. В 2007 года вступил в должность вице-канцлера ФРГ, был также лидером фракции СДПГ в бундестаге. После парламентских выборов 2013 года вновь возглавлял министерство иностранных дел ФРГ.