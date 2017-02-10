Безумное видео: велосипедист разогнался почти до 170 км/ч

Эстонские шпажистки стали вторыми на этапе Кубка мира в Италии

Женская сборная Эстонии по фехтованию, за которую выступали Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Юлия Беляева и Кристина Кууск, завоевала серебряные медали на этапе Кубка мира в итальянском Лугано, сообщает Rus.Err.

Галерея: Отт Тянак занял второе место на "Ралли Швеции"

Эстонский автогонщик Отт Тянак, выступающий за команду M-Sport, занял второе место на втором этапе чемпионата мира по авторалли - "Ралли Швеции".

Неловкий момент: перед теннисным матчем США - Германия включили гимн Третьего Рейха

Организаторы Кубка Федерации по теннису, который проходит на Гавайях, перепутали немецкий гимн. Перед матчем между сборными США и Германии вместо современного заиграл гимн времен Третьего рейха, сообщает Associated Press.

Фото: сборная России победила шведов в Еврохоккейтуре

Хоккеисты сборной России в субботу вечером добились победы над командой Швеции в матче второго тура "Шведских игр", очередного этапа Европейского хоккейного тура, сообщает "Интерфакс".

Фото и видео: в Эстонии прошли соревнования самодельных летательных аппаратов

Сегодня у всех желающих была возможность в центре горнолыжного спорта Куутсемяэ понаблюдать за необычными соревнованиями самодельных летательных аппаратов Red Bull Jump & Freeze, сообщает Valgamaalane.

Эстонская шпажистка Юлия Беляева выиграла этап Кубка мира в Италии

В итальянском Леньяно В индивидуальном турнире Кубка мира по фехтованию на шпагах победу над француженкой Лорен Ремби одержала Юлия Беляева со счетом 12:8, сообщает Postimees.

Экс-хавбек «Зенита» Тимощук объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук принял решение завершить игровую карьеру, пишет "Чемпионат".

Вот это поворот: норвежский клуб собирает пожертвования, чтобы подписать игрока сборной Эстонии

Центральный защитник сборной Эстонии Никита Баранов находился на просмотре в выступающем в высшей лиге Норвегии клубе "Кристиансунн" и произвел на тренеров хорошее впечатление, пишет Postimees.

Наказание попавшейся на допинге Терезе Йохауг оказалось мягче, чем ожидалось

Норвежский олимпийский комитет на 13 месяцев отстранил лыжницу сборной страны Терезу Йохауг, сообщает пресс-служба Антидопингового агентства Норвегии.

Таллинн закупит для крупных спортивных центров дефибрилляторы

Сегодня и.о. мэра Таллинна Таави Аас и вице-мэр Михаил Кылварт посетили ледовой холл «Тондираба» в связи с трагической смертью хоккеиста, сообщает пресс-служба города.

Симон Фуркад: Мартен очень расстроен из-за конфликта с Шипулиным и сборной России

Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал инцидент, произошедший с его братом Мартеном в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Перед четвертым этапом россиянин Александр Логинов, передавший эстафету, упал после контакта с Мартеном, пишет "Чемпионат".

Это Путин виноват: украинский министр обвинил Россию в провокациях против Романа Зозули

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве прокомментировал ситуацию с нападающим футбольного клуба "Бетис" Романом Зозулей, которого испанские и немецкие болельщики обвинили в поддержке нацизма.

Уткин – об отношении Фуркада к Логинову: «Человек отсидел за изнасилование, вышел. Перед государством чист. А перед людьми?»

Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением об отношении французского биатлониста Мартена Фуркада к россиянину Александру Логинову, сообщает sports.ru.

Бывший тренер сборной России назвал Логинова щенком по сравнению с Фуркадом

Олимпийский чемпион, бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин подверг критике поведение россиян после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

Скандалище: Фуркад толкнул Логинова во время биатлонной эстафеты и ушел с пьедестала, Губерниев назвал француза "свиньей"

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в четверг в австрийском Хохфильцене. Победу в гонке одержала команда Германии, серебро добыли французы.