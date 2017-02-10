Безумное видео: велосипедист разогнался почти до 170 км/ч
13. Февраль 2017 09:26
Sports.ee
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Маркус «Макс» Штокль съехал на велосипеде с горы в пустыне Атакама, разогнавшись до 167 км/ч — и это мировой рекорд, сообщает "Моя Планета".
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