Карина Пыдра: по следам скандала в Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии

Следуя текущей системе образования, в гимназии в течение трех лет каждый ученик должен пройти как минимум 96 курсов, по 35 академических часов каждый. Школа вправе увеличить количество учебных часов, которые не обязательно предполагают присутствие в школе, а иногда означают самостоятельную работу в электронной среде, на которую обычно уходит ничуть не меньше времени. Кроме того, на ученика возлагается обязанность выполнять домашнее задание по всем предметам, что также является очень затратным с точки зрения времени. Обычно школа мотивирует учеников выполнять задания и прилагать максимум усилий к обучению хорошими оценками, утверждая, что отличный аттестат является абсолютным залогом успеха в будущем. В большинстве случаев школа позиционирует учеников, которые учатся на «хорошо» и «отлично» более перспективными, правильными людьми, в отличие от учащихся, имеющих низший балл.

Так ученики и начинают работать на оценку, и здесь можно поступать двумя способами: посвящать все время учебе, не покладая рук, или периодически «жульничать», экономя время и силы. Однако дело со временем большая часть знаний, полученных и тем, и другим способом, неумолимо канет в Лету за своей ненадобностью или так и останется в памяти никогда неиспользуемой. Зачем мы тогда тратим на это драгоценное время?

Существует мнение, которого придерживаются в основном представители старшего поколения, что все это разнообразие предметов в течение 12 лет учебы нужно для общего развития, эрудиции, развития мышления, логики и прочих полезных навыков, чтобы понять, что ученик хочет от жизни, и т.п.

А что если на момент представить себе, что общие знания, разностороннее развитие ученик будет получать только в течение 9 лет основной школы? А ведь это уже работает в нашем обществе в том случае, когда ребенок после 9-го класса переходит в техникум, где получает минимум обязательных предметов и предметов, необходимых для сдачи экзаменов на получение среднего образования, а с каждым годом все больше изучает предметы, связанные с его специальностью, и практикуется. В настоящее время ученики в гимназии должны учить все, включая музыку, искусство и физкультуру, и зачастую это выпускает их из школы по-прежнему недостаточно подготовленными к обучению в университете на желаемую специальность.

С наличием большого количества часов общей государственной учебной программы система совершенно перестает ценить время гимназиста. В большинстве случаев к переходу в гимназическую ступень ученик понимает, на что он бы хотел делать упор в учебе, карьере, а может и жизни, что ему наиболее интересно и важно. Снизив общую нагрузку и предоставив ученику возможность выбрать и изучать предпочитаемый комплекс предметов более углубленно, у ученика проявляется интерес к учебе, что ведет к большему успеху. Кроме того, учителю гораздо приятнее и легче преподавать в классе, где ученики учат предмет с осознанием его пользы и интересом, вследствие чего учеба проходит результативнее. С наличием времени ученик может углубляться в предмет и учиться вне школы, посещая различные семинары, конференции, лекции, отправляясь в учебно-культурные поездки, участвуя в проектах, стараясь реализовать себя в работе и пробуя себя в различной деятельности. Все это ничуть не меньше общей программы может развивать мышление и логику. Таким образом, уже в гимназии ученик становится более свободным в выборе своих занятий, интересов и приоритетов, и если он видит для себя пользу в том, чтобы посвящать время работе, это его право. Кто-то скажет, что наличие свободного времени породит много бездельников, но зачем, пытаясь принуждать кого-то к тому, что он считает ненужным, отнимать у более самостоятельных и целеустремленных людей, коих много, возможность воспользоваться своим временем с гораздо большей пользой?

В системе есть люди, которые пишут ту самую учебную программу, люди, которые руководят учебным процессом, люди, которые учат тех, кто придет к ним в класс, но, наверное, качество учебной программы в гимназии действительно в наибольшей степени волнует самих гимназистов, непосредственно находящихся в процессе учебы. Очень многие гимназисты в настоящий момент считают учебную программу слишком растянутой или, по крайней мере, далеко не идеальной. Однако в теории, для того, чтобы что-то поменять, было бы необходимо собираться, подробно и с объяснением описывать претензии, отправлять их нужным людям, которые могли бы что-то исправить. Но поскольку это сложный и длительный процесс, ученики принимают более легкое решение - дотерпеть, ведь гимназия длится всего три года, а если просто прожить эти три года, школа останется в прошлом.

Предложение разгрузить учеников могло бы показаться диким для некоторых, если бы в мире уже не существовали успешные примеры похожих систем. Как, например, в гимназиях Великобритании ученики выбирают себе 4-5 предметов из предложенных школой и сдают по ним экзамены для поступления в университеты, а в гимназиях Финляндии с наличием как минимум 75 обязательных курсов выполнение домашнего задания предусматривает до получаса времени, или же оно отсутствует вовсе.

Существует довольно популярное мнение, которое в частности разделяю и я, о том, что школа, внедряя свои строгие правила и ограничения, учит подчиняться. Многие даже считают это необходимым, потому что в будущем ребенку не раз придется столкнуться с потребностью выполнять чьи-то поручения, что-то зазубривать. Однако почему мы считаем правильными и приемлемыми такие цели существования системы? Можно ли считать это преимуществом? Почему бы не обучать ребенка расставлять приоритеты, прививать ему ощущение себя свободным человеком, имеющим выбор и возможности?