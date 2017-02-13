Бывшие министры внутренних дел: переезд Академии МВД в Нарву будет означать ее гибель

Как отмечается в заявлении, в коалиционном соглашении Центристской партии, СДПЭ и IRL содержится обещание перевести Академию внутренних дел в Нарву. «Если это решение будет принято, оно по сути будет означать гибель Академии в ее нынешнем виде. Аргументов здесь много - от ухода из вуза преподавателей до возможной отмены получения высшего и магистерского образования», - отметили бывшие министры внутренних дел.

По оценке авторов заявления, если у нынешней правящей коалиции есть лишние 20-30 млн евро, то лучше их инвестировать в улучшение жилой среды в Ида-Вируском уезде, построить бассейн, детский сад или иной объект, действительно нужный местным жителям.

Бывшие министры внутренних дел выступили в поддержку продолжения нынешней программы действий, в соответствии с которой Министерство внутренних дел сосредоточилось бы на развитии в Нарве центра по проведению практики для курсантов академии, а также на капитальном ремонте главного здания вуза в Таллинне, на улице Казе и комплекса здания колледжа полиции и погранохраны в Пайкузе Пярнуского уезда.

Заявление подписали бывшие министры внутренних дел Мярт Раск ( был министром в 1995-1996 годах), Айн Сеппик (2002-2003), Тоомас Варек (2003), Калле Лаанет (2005-2007) и Ханно Певкур (2014-2016).