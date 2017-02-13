«Мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко», - цитирует его NEWSru со ссылкой на «Украинскую правду». По словам Гройсмана, Тимошенко 20 лет делала все для того, чтобы уничтожить Украину.

Также он назвал «тотальной ложью» заявления Тимошенко от 13 февраля о том, что при нынешнем премьере на Украине наблюдается экономический спад и именно Гройсман вместе с президентом страны Петром Порошенко незаконно забрали из Рады проект постановления «Батькивщины» об отставке главы правительства.

«У Юлии Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель - дорваться до власти», - сказал по этому поводу Гройсман.

10 февраля 13 депутатов Верховной Рады Украины от «Батькивщины», в числе которых лидер одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко, зарегистрировали постановление об отставке Гройсмана, однако в тот же вечер оно исчезло с сайта Рады. В парламенте пояснили, что согласно ст. 87 Конституции страны Верховная Рада может рассмотреть вопрос об ответственности правительства, если такое постановление подаст не менее трети от состава парламента, то есть минимум 150 депутатов, сообщается в публикации.

В январе Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить иск Тимошенко к Гройсману, в котором экс-премьер требовала опровергнуть его слова и защитить ее честь и достоинство. 8 июля 2016 года Гройсман обвинил Тимошенко в получении личной выгоды от незаконных газовых схем.