Лизинговый мошенник втянул в махинации множество человек

Помощником Веэдла был Яанус Кивисельг, которому назначили два года условно. У обоих мужчин есть действующие наказания за преступления и проступки.
Читайте подробнее в Äripäev.
Мяртена Веэдла, ранее занимавшегося обманом фирм, попавших в долги, а теперь являющегося руководителем стартапов в Голландии, приговорили к почти пятилетнему сроку условно за лизинговое мошенничество, в результате которого пострадали 15 человек. Причиненный им ущерб составил 175 000 евро, пишет Äripäev.
Помощником Веэдла был Яанус Кивисельг, которому назначили два года условно. У обоих мужчин есть действующие наказания за преступления и проступки.
Читайте подробнее в Äripäev.
Роковое совпадение: сына погибшей Татьяны много лет назад тоже насмерть сбила машина
Дополнено в 18.20!
Смотрите выигрышные номера!
Смотрите интервью в прямом эфире в 11.00!
"Мы не должны воспринимать каждую плохую для России новость как хорошую для себя"
Дополнено в 10:44!
Выставка Антса Вахтера в Русском театре
Сегодня, 15 февраля, отмечается годовщина вывода советских войск из Афганистана. В этой войне, которая длилась с 1979 по 1989 год, Советский Союз потерял около 15 000 человек только убитыми.
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость