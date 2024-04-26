В студии Postimees Мария Юферева-Скуратовски: многие православные храмы в Эстонии ждет правовой вакуум?

- По словам Лаури Ляэнеметса, эстонское государство предпринимает шаги против террористического режима в Москве, а не против православных в Эстонии, и цель государства - прекратить связи местных религиозных объединений с Москвой (канонические и юридические). Как сказал Ляэнеметс, об этом он и говорил с игуменьей Филаретой, и разговор получился теплым и открытым. Очень хорошо, что получается доброжелательный диалог, но может ли от него быть практическая польза? Разве может настоятельница монастыря самостоятельно принимать решение такого уровня, о котором говорил министр?

- С одной стороны, государство совершенно непреклонно в своих намерениях поставить Московский патриархат в Эстонии вне закона, что совершенно понятно с учетом становящихся все более кровожадными заявлений патриарха Кирилла, с другой, государством подчеркивается, что никто не собирается закрывать церкви и тем более никто не собирается устраивать гонения на православных людей. Означает ли это, что, по крайней мере, в течение какого-то времени многие православные храмы в Эстонии будут находиться внутри правового вакуума?

- Маттиас Палли, главный викарий Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), заявил на этой неделе, что они были бы готовы принять в свою структуру Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) в качестве независимой единицы, если бы у другой стороны было такое желание. Если говорить не о позиции представителей духовенства, а о настроениях среди местных прихожан храмов ЭПЦ МП, могли бы они согласиться с таким решением? Или же, возможно, большинство из них «переход к Константинополю» исключает для себя полностью?

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