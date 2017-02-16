Финляндия готова увеличить свою армию из-за российской угрозы

В тексте доклада правительства Финляндии подробно описано, за счет каких именно ресурсов предполагается увеличить численность финской армии в период возможного кризиса. Планируется задействовать солдат-срочников и служащих погранвойск.

«Полная мобилизация военных сил требует дополнительных закупок армейского снаряжения, а также ресурсов, принудительно набранных на военную службу из общества. Финляндия улучшит способность защищать всю территорию страны за счет интенсификации использования сил, которые в настоящее время не включены в силы военного времени из 230 тысяч военнослужащих. Организация мобилизации военного времени объединит местные силы, а срочники, достигшие достаточного уровня подготовки, будут использоваться для повышения готовности и выполнения военных задач в период кризиса. Формирования погранвойск, временно включенные в состав Вооруженных сил, также войдут в общий численный состав, если это будет необходимо в кризисные времена. В этом случае общая численность сил военного времени составит 280 тысяч военнослужащих», - говорится в документе.

Причем правительство уже подсчитало, что ежегодно на «повышение боеготовности» будет уходить дополнительно 55 миллионов евро. «Предполагается, что дополнительное ежегодное финансирование в 55 миллионов евро с 2018 года необходимо для улучшения готовности, чтобы иметь возможность ответить на изменения в безопасности окружающей среды», - говорится в документе.

Кроме того, министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте, представляя накануне доклад правительства, сообщил, что ежегодные расходы на приобретение вооружения и техники для финской армии уже в 2017 году составят 80 миллионов евро. По его словам, к 2020-му этот показатель должен возрасти до 150 миллионов евро, сообщает ТАСС.

Ниинисте пояснил, что повышение финансирования связано с угрозой войны. «Наше окружение и геостратегическое положение поменялись. Вероятность традиционной войны вновь вернулась в число угроз», - заявил министр обороны Финляндии.

До 2012 года финская армия насчитывала 350 тысяч военнослужащих, но потом этот показатель был сокращен до 230 тысяч человек.

Финляндия предупредила о способности России быстро развязать конфликт

Значительная часть документа посвящена возрастающей военной активности России, в частности на фоне украинского конфликта. «Ситуация с безопасностью в районе Финляндии ухудшилась после оккупации Крыма и конфликта на востоке Украины. Военная напряженность возросла в Балтийском регионе, и незащищенность становится все больше и шире», - говорится в докладе финского правительства.

В документе отмечено, что «Россия стремится укрепить свой статус великой державы» и намерена «создать сферы влияния на основе режима безопасности». «Она продемонстрировала способность принимать быстрые стратегические решения и использовать скоординированную военную силу, а также широкий спектр других инструментов в достижении своих целей», - говорится в докладе.

В документе подчеркивается, что наряду с затяжным конфликтом на Украине Россия продемонстрировала широкие возможности своих ВВС в Сирии. Также РФ увеличила свою оборону на западных рубежах и в Арктике, отмечается в докладе. Россия фокусируется на развитии материального обеспечения своих вооруженных сил оружием с большим радиусом действия и точным наведением, пилотируемыми самолетами и беспилотниками, робототехникой, ядерным оружием, воздушно-космической обороной, а также системами боевого управления, вычислительной техники, связи и разведки (C4ISR), говорится в докладе.

В документе отмечается, что страны - участники Евросоюза и НАТО «намерены активизировать и углубить сотрудничество в области обороны». Финское правительство напомнило, что Швеция ремилитаризирует остров Готланд, а Литва вернула всеобщую воинскую обязанность.

При этом в докладе отмечено, что сама Финляндия не входит в НАТО. «Финляндия является страной, которая не принадлежит ни к каким военным блокам. Она осуществляет практическое взаимодействие с НАТО и оставляет для себя возможность подать заявку на вступление», - говорится в документе.

В докладе также отмечено, что Россия стремится оспорить способность НАТО защитить страны Балтии и Восточной Европы, из-за чего может разгореться военный кризис. «Формирования всех служб высокой готовности, дислоцированных по всей стране, могут быть стремительно развернуты на желаемом театре военных действий без предупреждения, чтобы оккупировать часть территории и оспорить суверенитет государства, ставшего целью (России - прим. NEWSru.com)», - предупреждают авторы доклада.

Предупреждения об угрозе со стороны России звучали неоднократно

Стоит отметить, что опасения по поводу потенциальной угрозы со стороны России проявляются в Финляндии среди прочего по отношению к гражданам РФ. Ранее на этой неделе в финском парламенте сообщили, что в стране могут расторгнуть сделки с россиянами о приобретении ими недвижимости вблизи стратегических объектов. Об этом рассказала депутат Суна Кюмяляйнен, которая в последние годы неоднократно безуспешно выступала с инициативой об ограничении доступа граждан РФ к финской недвижимости. Отмечалось, что Минобороны страны пока проверяет соответствующие сделки, заключенные гражданами из-за пределов ЕС.

При этом проведенный в ноябре 2016 года опрос показал, что большинство финнов не верят в возможность военного конфликта Финляндии с Россией. В числе возможных причин возникновения войны респонденты называли изменение климата, нехватку воды или продовольствия. При этом лишь 10% опрошенных выразили уверенность, что финской армии придется принять участие в боевых действиях в ближайшие 10 лет.

Тогда же министр обороны Финляндии, комментируя сообщения о размещении российских ракетных комплексов «Искандер» и С-400 в Калининградской области, заявил, что не видит в этом прямой угрозы своей стране. В то же время он подчеркнул, что негативная «спираль» действий и ответных мер может привести к определенным, «пусть и случайным», последствиям.

Из опроса, проведенного в Финляндии в сентябре прошлого года, следовало, что более половины финнов видят угрозу в действиях России. Тогда 54% назвали РФ угрозой безопасности.

Среди соседей России опасения относительно своей безопасности высказывали также жители Норвегии. Власти Швеции говорили, что Россия может стать ее врагом, с учетом событий на Украине, санкций и падения цен на нефть. Кроме того, предупреждения по поводу исходящей от РФ угрозы звучали в странах Прибалтики. Причем отмечалось, что наибольшая опасность грозит тем государствам, которые не являются членами Евросоюза и НАТО.