Суд взял под стражу группу лиц, подозреваемых в мошенничестве с автомобилями

Мужчины подозреваются в принадлежности к организованной преступной группировке и совершении в крупных размерах мошенничества, в ходе которого мужчины обманным путем присваивали арендные автомобили.

Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Айнар Койк сказал, что двое из задержанных неоднократно наказывались в уголовном порядке и находились на испытательном сроке. Прокурор ходатайствовал о взятии этих лиц под стражу во избежание совершения новых преступлений либо уклонения от делопроизводства этими лицами. У третьего мужчины нет действующих наказаний и он был взят под стражу, чтобы пресечь совершения новых преступлений.

Мужчин, которые подозреваются в выманивании арендных и лизинговых автомобилей, задержали в среду полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры вместе с сотрудниками отряда быстрого реагирования недалеко от торгового центра Кристийне.

Руководитель службы Пыхьяской префектуры Тоомас Ервсон сказал, что для того, чтобы задержать подозреваемых, была проделана большая работа. "Подозреваемые были уверены, что их преступная схема не даст сбоя. Полиция и прокуратура доказали обратное. В этом году полицией задержана уже вторая группа лиц, которая подозревается в совершении подобных преступлений", – сказал Еврсон.

Ервсон добавил, что границы не являются препятствием для раскрытия таких преступлений. "Мы плотно сотрудничаем и постоянно обмениваемся информацией с другими государствами. Преступники пытаются замести следы при помощи подставных лиц и регистрируя автомобили за рубежом, что может осложнить нашу работу, но в итоге преступников все равно задерживают", – сказал полицейский.

Задержанные мужчины приобрели несколько подставных предприятий и, используя подставных лиц, присваивали лизинговые и арендные автомобили и продавали автомобили дальше в других странах Европы.

Согласно подозрению, мужчины 1986, 1982 и 1978 гг. рождения действовали по крайней мере год и присвоили таким путем 12 автомобилей общей стоимостью 300 000 евро.

Согласно подозрению, мужчины принадлежат к организованной преступной группировке, в случае признания их виновными они могут получить в качестве наказания от 3 до 12 лет тюремного заключения.