ДТП в Нымме: машины всмятку, люди остались невредимыми (фото)

В результате столкновения обе машины получили сильные повреждения, их спишут в утиль. Люди в ДТП не пострадали.
На месте работала аварийная группа и спасатели, которые ликвидировали опасность возгорания и загрязнения окружающей среды.
Вчера в 22.30 на перекрестке Нымме-теэ и Линну-теэ столкнулись Mazda и Volkswagen.
В результате столкновения обе машины получили сильные повреждения, их спишут в утиль. Люди в ДТП не пострадали.
На месте работала аварийная группа и спасатели, которые ликвидировали опасность возгорания и загрязнения окружающей среды.
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