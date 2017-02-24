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Легендарная советская гимнастка выставила свои олимпийские медали на аукцион

Rus.Postimees.ee
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут выставила свои медали на аукцион. Об этом сообщает издание "Советская Белоруссия".

24 и 25 февраля в Далласе состоится аукцион Platinum Night, главными лотами которого станут олимпийские награды известной спортсменки, сообщает ТАСС

"Корбут лично выставила на аукцион свою обширную коллекцию наград и значков, среди которых пять олимпийских медалей из Мюнхена-1972 и Монреаля-1976, гимнастический купальник, который она надевала во время выступления в Лондоне в 1973 году, и значок мастера спорта СССР, врученный гимнастке Министерством спорта БССР в 1970 году", - говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия рассчитывают, что общая сумма продаж аукциона превысит 10 миллионов долларов. 

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