Автобусная фирма требует повысить цены на билеты

Автобусная линия Taisto Таллинн-Антсла проходит через Пыльтсамаа практически в то же время, что и автобус Хаапсалу-Тарту, который обслуживает фирму Go Bus, пишет Lääne Elu. Taisto недовольна, что из-за дотаций билеты на линии Хаапсалу-Тарту стоят гораздо дешевле.

“Мы считаем, что цель дотаций не должна состоять в том, чтобы искусственно занижать цены, в данном случае цель состоит в том, чтобы обеспечить автобусное сообщение между Хаапсалу и Тарту”, - пишет Ландрат. Ляэнеская уездная управа платит Go Bus на линию Хаапсалу-Тарту дотацию в размере более 5000 евро в месяц.