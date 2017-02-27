Игорь Лысов подумывает об участии в конкурсе на пост худрука Русского театра

«Есть смысл серьезно об этом подумать», - заявил Игорь Лысов порталу Rus.ERR.

«Участвовать в конкурсе я не хочу, наш коллектив также выступил против этого конкурса. Но я пока не знаю, как мне поступить по совести, по чувству долга и уважения - ведь абсолютное большинство коллектива выступило за то, чтобы я остался и продолжил руководить театром. Поэтому мной овладевают серьезные, взрослые размышления», - сказал Игорь Лысов, добавив, что однозначно ответить на вопрос не может, но уважает мнение коллектива и должен с ним считаться.